เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสืบสานประเพณีล้านนาชวนร่วมงาน"ยี่เป็งไนท์ซาฟารี ส่องแสงแห่งศรัทธา"

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “ยี่เป็งไนท์ซาฟารี ส่องแสงแห่งศรัทธา”สืบสานประเพณี พร้อมจุดผางประทีป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรม “ยี่เป็งไนท์ซาฟารี ส่องแสงแห่งศรัทธา” ระหว่างวันที่ 1 - 6 พ.ย.68 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมจุดผางประทีป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.68 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมชมพระจันทร์เต็มดวงที่เรืองแสงส่องสว่างอยู่ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตลอดช่วงการจัดกิจกรรม ภายใต้บรรยากาศสุดโรแมนติกและธรรมชาติยามเย็น พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับจุดเช็คอินโคมยี่เป็งหลากหลายสีสัน ตลอดจนเวิร์คช็อปประดิษฐ์โคมยี่เป็ง (กระดาษสา) DIY โดยเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมืองล้านนามาร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งยี่เป็งในค่ำคืนสุดพิเศษไปด้วยกัน