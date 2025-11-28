ผู้ว่าฯการันตี!คนลุ่มน้ำสาละวิน ยังใช้ชีวิตปกติได้ เผยแม้น้ำปนเปื้อน แต่พืชผัก-ปลา ยังกินได้

แม่ฮ่องสอน – ผู้ว่าฯยัน คนลุ่มน้ำสาละวิน ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ..แม้พบสารหนูปนเปื้อนทั้งในน้ำ-ตะกอนดิน ขณะที่สัตว์น้ำ-ผักสด-เมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้งตัวอย่างปัสสาวะชาวบ้าน ปนเปื้อนต่ำเกณฑ์ แต่การใช้น้ำสาละวินบริโภคต้องกรองก่อน ส่วนพืชผัก-ปลาสาละวิน ยังกินได้
วันนี้(28 พ.ย.68) นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีสถานการณ์การปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำสาละวิน
หลังตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างน้ำ ที่เก็บจากลำน้ำสาละวินจำนวน 13 จุด และลำน้ำสาขา (ฝั่งประเทศไทย) 5 จุด พบว่าตัวอย่างน้ำที่ไม่ผ่านการกรองตะกอน และตัวอย่างตะกอนดิน มีค่าการปนเปื้อนสารหนู เกินค่ามาตรฐาน ส่วนตัวอย่างสัตว์น้ำ และผักสด เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น พบค่าการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนัก ไม่เกินค่ามาตรฐาน
ส่วนการตรวจสารหนูในปัสสาวะคน ซึ่งได้ทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้อาศัยในเรือนแพริมน้ำและผู้มีอาชีพประมง จำนวน 10 คน ใน 4 ชุมชน พบว่าค่าการปนเปื้อนสารหนูในปัสสาวะ ไม่เกินค่ามาตรฐาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ำว่า จากข้อมูลของชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณลำน้ำสาละวิน ไม่ได้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคโดยตรง ทำให้ผลกระทบทางตรงต่อสุขภาพประชาชนในระยะสั้นยังอยู่ในระดับต่ำ และค่าการปนเปื้อนสารหนูในปลา พืชผัก และตัวมนุษย์ที่ตรวจวัดยังไม่เกินมาตรฐาน
แต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ไม่ได้มองข้ามความเสี่ยงในประเด็นการสะสมของสารหนูในระบบนิเวศระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในอนาคตได้ เบื้องต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้ถือปฏิบัติดังนี้
1.การบริโภคน้ำจากลำน้ำสาละวินโดยตรง หากจำเป็นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสาละวินในการบริโภค ควรมีการกรองตะกอน และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการต้มก่อนบริโภค เนื่องจากสารหนูที่พบเป็นสารหนูที่มาในรูปตะกอน หากมีการกรองน้ำก็สามารถใช้ได้ตามปกติ
2.การใช้น้ำเพื่อชำระล้างร่างกายยังสามารถดำเนินการได้ ควรมีการตกตะกอนด้วยสารส้ม และกรองใช้เฉพาะน้ำใส ที่ผ่านการกรองแล้ว
3.น้ำจากลำน้ำสาขา (ฝั่งประเทศไทย) สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ
4.การบริโภคปลาแม่น้ำสาละวิน และการบริโภคพืชผักที่ปลูกบริเวณแม่น้ำสาละวิน สามารถบริโภคได้ตามปกติ
5.จัดการหาแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง และเพิ่มจุดกรองน้ำสะอาดในชุมชนที่ยังใช้น้ำสาละวินเพื่อการบริโภค
6.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการใช้น้ำสาละวินเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร และประมง พร้อมทั้งแนวทางป้องกันผลกระทบจากสารหนูที่ปนเปื้อนในน้ำ
7.การใช้น้ำสาละวินเพื่อการสัญจร และการท่องเที่ยวยังสามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นปกติ
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน กล่าวต่ออีกว่า ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่า การบริโภค พืชผัก และปลา หรือสัตว์น้ำจากแม่น้ำสาละวิน มีความปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือหากมีความกังวล ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของจังหวัด ซึ่งจะมีคณะทำงานติดตามตรวจสอบสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสาละวิน และจะรายงานผล และประกาศมาตรการอื่นๆ ให้ประชาชนทราบต่อไป