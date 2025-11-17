อ่างทองยืนยันอากาศปลอดภัยหลังเหตุโรงสีระเบิด – ผู้ว่าฯ-สาธารณสุขตรวจเองไร้สารอันตราย ผู้ดูแลโรงงานขอโทษชาวบ้าน รับเป็นบทเรียนสำคัญ

อ่างทอง - ผู้ว่าฯ อ่างทองลงพื้นที่ตรวจคุณภาพอากาศรอบโรงสีหลังเหตุอาคารกลั่นน้ำมันระเบิด พบค่าก๊าซเป็นศูนย์ ไม่กระทบสุขภาพ ด้านผู้ดูแลโรงงานยกมือขอโทษชาวอ่างทอง พร้อมรับผิดชอบเยียวยาผู้บาดเจ็บเต็มที่ และย้ำจะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
วันนี้( 17 พ.ย.) นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณโรงสีอ่างทองธัญชาติ หมู่ 2 ถนนสายเอเชียขาเข้า ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย หลังเกิดเหตุอาคารกลั่นน้ำมันระเบิดเมื่อวานนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดเผยว่า ผลตรวจคุณภาพอากาศเบื้องต้นไม่พบการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ทางโรงงานยืนยันว่า “เฮกเซน” (Hexane) ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องในการผลิต เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจ ได้มีการนำเครื่องตรวจวัดสารเคมีอันตรายของกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจทั้งบริเวณหน้าโรงงานและในรัศมีทุก 100 เมตร ไปจนถึง 1 กิโลเมตร
ผลการตรวจพบว่าค่าออกซิเจนอยู่ในระดับปกติ ส่วนก๊าซอื่น ๆ วัดได้ “0” ทุกจุด ผู้ว่าฯ ย้ำว่า จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ไม่มีใครมีอาการแสบจมูกหรือระคายเคือง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่คลายความกังวล
ด้านนายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และนายโชคชัย รักษ์สังข์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ต่างยืนยันตรงกันว่า ผลตรวจไม่พบก๊าซอันตราย สภาพอากาศปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน
ขณะที่นายธณัท พิทักษ์ภราดร ผู้ดูแลบริษัท ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการระเบิดได้ เนื่องจากเครื่องจักรใหญ่ยังมีความร้อนสะสม แม้จะหยุดการทำงานแล้ว ต้องรอให้ปลอดภัยก่อนกองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบได้
พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนชาวอ่างทองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าบริษัทจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายที่กำลังอยู่ในการรักษา และขอรับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็น “ บทเรียนสำคัญ” เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคต.