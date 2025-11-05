“สาละวิน”เสี่ยงด้วย!พบสารหนูพุ่งสูงปรี๊ด-โลหะหนักปริ่มเกินเกณฑ์

แม่ฮ่องสอน - เตือนงดสัมผัสน้ำ-กินปลาสาละวิน..หลังตรวจพบสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสูงเกินค่ามาตรฐานหลายเท่าตัว แถมเจอโลหะหนักปริ่มเกณฑ์ซ้ำรอยน้ำกก น้ำสาย น้ำรวก ยันน้ำโขง
นายคำผัน โมกไธสง นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอ (กบอ.)ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน อบต.แม่สวด (บ้านนาดอย) อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อเร็วๆนี้ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชุมชนริมฝั่งลำน้ำสาละวิน งดใช้น้ำ-สัมผัสน้ำจากแม่น้ำสาละวินโดยตรง ส่วนสัตว์น้ำ ต้องรอผลการตรวจสอบสารปนเปื้อน
เนื่องจาก 28 ตุลาคม 2568 มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลฯ ว่า ผศ.ดร.ว่าน วิริยา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำสาละวินช่วงที่ไหลผ่าน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 3 จุด เมื่อต้นเดือนกันยายน 2568 มาตรวจสอบคุณภาพ
พบว่าจุดแรก บริเวณแม่น้ำสาละวินเหนือบ้านท่าตาฝั่งเล็กน้อย พบสารหนู 0.05 มก./ล. (ค่ามาตรฐาน 0.01 มก./ล.) จุดที่ 2 ท่าด่านล่างหมู่บ้านท่าตาฝั่งเล็กน้อย พบสารหนูเท่ากับจุดแรกคือ 0.05 มก./ล. และจุดสุดท้ายบริเวณบ้านแม่สามแลบ พบสารหนู 0.04 มก./ล.
พร้อมกับระบุอีกว่า ก่อนหน้านั้น เคยมีผู้ส่งน้ำจากแม่น้ำสาละวินมาให้ตรวจแล้วครั้งหนึ่งซึ่ งพบว่ามีสารหนูเกินค่ามาตรฐานเช่นกัน รวมทั้งยังพบว่าสารโลหะหนักตัวอื่น ๆ ก็ปริ่ม ๆ ที่จะเกินค่ามาตรฐานเช่นกัน ทำให้เสี่ยงสูง
ขณะที่ชาวบ้าน/ ชุมชนที่อยู่อาศัยริมน้ำสาละวิน ต่างก็วิตกกังวลว่าสัตว์น้ำจะมีสารปนเปื้อนด้วยหรือไม่ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง ก็จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแน่นอน
ก่อนหน้านี้ แม่น้ำกก น้ำสาย น้ำรวก รวมถึงแม่น้ำโขง ก็เกิดปัญหาน้ำปนเปื้อนสารหนู-โลหะหนัก ที่เชื่อว่าไหลมาจากเหมืองแร่ทองคำ แมงกานิส แรร์เอิร์ธ ในพื้นที่ต้นน้ำเขตรัฐฉาน เมียนมา จนทำให้ผู้คนทุกลุ่มน้ำหวาดวิตกกันทั่ว