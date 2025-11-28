รวบ 3 โจ๋ขี่ จยย.ไล่แทงหนุ่มวัย 37 กลางหลัง 2 แผลเจ็บปางตายเหตุเกิดหน้า รร.ดังอุดร

อุดรธานี - วงจรปิดจับภาพนาทีระทึก! แก๊งวัยรุ่นวัย 17 ควบรถScoopy ไล่ตามเหยื่อ ก่อนใช้มีดปอกผลไม้แทงซ้ำ 2 ครั้งกลางซอยตัน เหตุคั่งแค้นปมชู้สาว–ถูกกล่าวหารุมโทรมน้องสาว ตำรวจรวบได้ทั้งแก๊ง เร่งคุมเข้มรับงานทุ่งศรีเมืองและเทศกาลปีใหม่
จากกรณีกลุ่มวัยรุ่น 3 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทำร้ายกันภายในชุมชนเก่าจาน เขตเทศบาลนครอุดรธานี ก่อนผู้บาดเจ็บจะวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 นที่ผ่านมา โดยมีผู้บาดเจ็บ 1 คนถูกแทงด้วยมีดกลางด้านหลัง 2 แผล โดยทราบชื่อต่อมาคือนายพรเทพ แสงสุรินทร์ หรือนแนท อายุ 37 ปี ตามที่เสนอข่าวไป
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (28พ.ย.) ตำรวจได้แถลงผลการทำคดี โดยเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.เมืองอุดรธานี สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ครบทั้ง 3 ราย พบว่าเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เบื้องต้นทั้งหมดรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกาย ตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นมีดปอกผลไม้ และเชิญผู้ปกครองมารับทราบ ก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบพยานทันทีในคืนนั้น จนทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุภายในคืนเดียว และสามารถควบคุมตัวได้ในวันต่อมา จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน และผู้ก่อเหตุ 2 ใน 3 คน เคยถูกจับในคดีร่วมกันชิงทรัพย์เสื้อยืดดอนผีบินเมื่อปีก่อน เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ด้าน พ.ต.ท.พิเชฐ ปักเคธาติ สว.สส. เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุทั้ง 3 คน อายุ 17 ปี ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีแดงเป็นพาหนะ ทราบชื่อเล่นคือ นายโน่ นายแบงค์ และนายกี้ โดยมีสาเหตุจากเหตุทะเลาะวิวาทก่อนหน้า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ต่อมาวันเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายขับรถสวนทางกัน จึงเกิดการไล่ตามและทำร้ายกัน สาเหตุหลักเกี่ยวกับปัญหาชู้สาวและความไม่พอใจกันเดิม ส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน
นายโน่ หนึ่งในผู้ก่อเหตุ ให้ข้อมูลว่า เคยมีเรื่องกับผู้บาดเจ็บมาก่อน และบังเอิญพบกันในคืนเกิดเหตุ จึงมีการขับไล่ติดตามกันตั้งแต่ซอยสมิตโยธินถึงซอยประชาสันติ เขาระบุว่าได้ใช้มีดปอกผลไม้แทงผู้บาดเจ็บ 1 ครั้ง จากนั้นจึงขับตามไปซ้ำจนผู้บาดเจ็บรถล้มและถูกแทงอีก 1 ครั้ง ก่อนจะรุมทำร้ายเพิ่มจนฝ่ายคู่กรณีวิ่งหนีมายังหน้าโรงแรมที่เกิดเหตุ
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสาเหตุความบาดหมาง นายโน่ระบุว่า ผู้บาดเจ็บเคยกล่าวหาว่ากลุ่มของตนร่วมกันรุมโทรมน้องสาวของผู้บาดเจ็บ ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่เคยมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันเลย อีกทั้งผู้บาดเจ็บยังเคยบุกทำร้ายพวกตนถึงในห้องพักครั้งหนึ่ง จึงเกิดความคับข้องใจสะสม และยืนยันว่ากลุ่มของตนไม่เคยก่อเหตุรุมโทรมดังกล่าว
ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนหน้าจังหวัดอุดรธานีจะมีงานประจำปี “ทุ่งศรีเมือง” คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตำรวจเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้ม ทั้งตั้งด่านตรวจอาวุธ ตรวจรถที่เข้าพื้นที่งาน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกวดขันภายในงาน รวมถึงมีชุดเคลื่อนที่เร็วตามจุดต่าง ๆ เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม
พร้อมฝากเตือนผู้ปกครองให้กำชับบุตรหลานปฏิบัติตามกฎหมาย ระมัดระวังอันตราย โดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ซึ่งตำรวจจะตั้งด่านตรวจความเร็วและแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องปรามอุบัติเหตุบนท้องถนน และขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและมีน้ำใจต่อกัน