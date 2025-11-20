“เพชรบูรณ์”เข้มรับ “ทริปน้ำไม่อาบ”ขึ้นเขาค้อ จ่อตั้งจุดสกัดรอบทิศ คุมเสียง-แอลกอฮอล์-ยาเสพติด

เพชรบูรณ์ – เมืองมะขามหวาน ระดมทุกหน่วยงานวางแผนเข้ม..รับมือขบวน จยย.“ทริปน้ำไม่อาบ” นัดขึ้นเขาค้อเสาร์-อาทิตย์นี้ เร่งประสานทุกจังหวัดรอบทิศตั้งจุดสกัด พร้อมคุมเข้มทั้งการใช้เสียง-แอลกอฮอล์-ยาเสพติด
วันนี้(20 พ.ย.68) นายสมพงษ์ หอมสนิท ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ พล.ต.ต. สารนัย คงเมือง ผบก.ภ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณามาตรการรองรับ กรณีกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ “ทริปน้ำไม่อาบ” นัดหมายรวมตัวร่วมกิจกรรมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอเขาค้อ ระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2568 ที่จะถึงนี้
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานว่า การจัดกิจกรรมในปีก่อน ๆ พบพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ การแสดงดนตรี และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขับขี่ขณะมึนเมา รถเสียงดัง รวมถึงการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงจำเป็นต้องวางมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และลดการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ประชุมจึงมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวด ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกอำเภอ บูรณาการกำลังพลเรือน–ตำรวจ–ทหาร ตั้งด่านตรวจ กวดขันวินัยจราจร และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมจุดตรวจ ให้ความรู้ผู้ขับขี่ ตรวจสอบความพร้อมของคนและรถ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สั่งโรงพยาบาลทุกแห่งและหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเวชภัณฑ์ รองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง พร้อมตรวจแก้จุดเสี่ยงและติดป้ายเตือน ส่วนอำเภอหล่มเก่าและอำเภอเขาค้อ ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัด อปพร. ดูแลพื้นที่จัดกิจกรรมและการจราจร
ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงการจัดกิจกรรมดังกล่าว
พล.ต.ต. สารนัย คงเมือง ผบก.ภ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในปีนี้มีความเข้มข้นเช่นเดียวกับปีก่อน มีการถอดบทเรียนมาปรับใช้เพิ่ม รวม 4 ประเด็นสำคัญ คือ การบังคับใช้กฎหมายที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตามที่มีการปรับปรุง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการได้อย่างเข้มงวด และเด็ดขาดโดยไม่มีข้อขัดข้อง
ประเด็นที่สอง คือ การประสานความร่วมมือกับจังหวัดข้างเคียง ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการส่วนนี้ แต่ปีนี้ได้มีการขอความร่วมมือให้จังหวัดรอบข้างออกมาตรการ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหาอย่างรอบด้าน
ประเด็นที่สาม ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมกิจกรรมบนพื้นที่สูง งานรื่นเริง การจำหน่ายสุรา ยาเสพติด รวมถึงข้อจำกัดด้านเสียง โดยจะดำเนินการอย่างเข้มงวดเช่นเดิม ส่วนประเด็นสุดท้าย คือ การอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและภาคสังคม ให้ช่วยสอดส่องพฤติกรรมที่อาจสร้างความเดือดร้อนหรือขัดต่อวัฒนธรรมสังคม พร้อมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแจ้งเหตุได้ผ่านสายด่วน 191 รวมถึงศูนย์อำนวยการร่วมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่พักแรม อาทิ เขาค้อ และทับเบิก ซึ่งมีทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม