พรึบทันที!ช่างผมเชียงใหม่-ลำพูน รวมตัวตัดผมระดมทุนช่วยเหยื่อน้ำท่วมภาคใต้ทุกบาททุกสตางค์

เชียงใหม่ – คนไทยไม่เคยทิ้งกัน มาพรึบทันที..ช่างตัดผมทั้งเชียงใหม่และลำพูน รวมพลังนับร้อย ถือปัตตาเลียน-ตั้งโต๊ะ/เก้าอี้ เปิดบริการตัดผมกลางลาน Think Park แลนด์มาร์คดังกลางเชียงใหม่ ระดมทุนทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายส่งช่วยเหยื่อน้ำท่วมภาคใต้
วันนี้(26 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่างตัดผมจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ได้รวมตัวถือปัตตาเลียน-ตั้งโต๊ะเก้าอี้ เปิดบริการตัดผม “ตัดช่วยใต้” บริเวณลานกิจกรรม โครงการThink Park อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระดมทุนเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้โดยตั้งกล่องบริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยผู้ประสบภัยทุกบาททุกสตางค์ ไม่หักค่าใช้จ่าย มีนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจมาตัดผมจำนวนมาก บางรายก็บริจาคเงินสบทบทุน
นางสาวจิณณ์ณิตา นนท์ศรีรัตน์ เจ้าของบริษัทบาร์เบอร์โซน จำกัด แม่งานหลัก เปิดเผยว่า ในนามของตัวแทนของช่างตัดผม จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง วันนี้พวกเราช่างตัดผมน่าจะมากกว่า 100 คน มารวมตัวกันด้วยความตั้ง ใจที่ว่าเราอยากนํารายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่กําลังประสบน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้
“ “คือพวกเราเป็นกลุ่มช่างตัดผมที่มีกิจกรรมอยู่แล้ว ก็ชวนกันมา ซึ่งก็รู้สึกดีมากๆเลย ที่ช่างตัดผมในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ให้ความร่วมมือมากันแบบเยอะมาก แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทุกคนต่างต้องการเป็นอีกส่วนนึงที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ อยากบอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่างตัดผมก็เช่นกัน ช่างตัดผมทั่วไทยใจหนึ่งเดียว เพื่อพี่น้องชาวใต้ครั้งนี้ เรามาช่วยกันอย่างเต็มที่”