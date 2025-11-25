ซีพี ออลล์ - เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนสมาชิก All Member บริจาคคะแนน ALL Member ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่าน 7App

ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวไทยทุกคน เพราะ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขอเชิญชวนทุกคนร่วมส่งต่อพลังน้ำใจ แม้เพียงเล็กน้อยก็มีความหมายต่อผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง เพราะทุกคะแนนที่คุณให้คือกำลังใจส่งให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกคน
เริ่มจาก เข้า 7App คลิกที่ไอคอน “บริจาคคะแนน” แล้วเลือกบริจาคผ่าน มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากแล้วเลือกคะแนนที่ต้องการ เพื่อแลกคะแนนเป็นเงินบริจาค คะแนน All Member แทนเงินบริจาค 100 แต้ม มีมูลค่ากับ 1 บาท โดย ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น จะสมทบเพื่อร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมต่อไป