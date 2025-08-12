ฝันดี–ฝันเด่น นำทีม“ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบสิ่งของให้กำลังใจทหารนาวิกโยธินจันทบุรี

จันทบุรี –ฝันดี–ฝันเด่น นำทีม“ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบสิ่งของให้กำลังใจ ทหารนาวิกโยธินซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี ยืนยัน ทหาร รั้วของชาติคือหัวใจสำคัญของความมั่นคง
วันนี้ ( 12 ส.ค.) “ฝันดี–ฝันเด่น จรรยาธนากร” คู่พี่น้องศิลปินอาสา ตัวแทนกลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ได้เดินทางมายังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี เพื่อมอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจของทหารนาวิกโยธิน ที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี พื่อเป็นกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่เสียสละปกป้องผืนแผ่นดิน
ฝันดี–ฝันเด่น กล่าวถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า สิ่งของที่นำมามอบให้ไม่ใช่เพียงได้รับจากกลุ่มของตนเท่านั้น แต่เป็นกำลังใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่แม้บางคนจะมีความกลัวต่อสถานการณ์ต่างๆ แต่ยังมีความกล้าที่จะส่งแรงใจมาถึงชายแดน พร้อมย้ำว่า “ทหาร รั้วของชาติคือหัวใจสำคัญของความมั่นคง หากขาดพวกเขา ประเทศชาติย่อมเผชิญภัยคุกคามได้ง่าย”
ทั้งนี้ กลุ่ม ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ได้ทำงานจิตอาสาและปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพเรือมากว่า 20 ปี และมีความผูกพันลึกซึ้งกับเหล่าทหารเรือ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เปรียบเสมือน “เรือลำเล็ก” ที่บรรทุกกำลังใจมาส่งถึงแนวหน้า เพื่อให้ทุกนายมีกำลังใจและสุขภาพแข็งแรงในการปฏิบัติหน้าที่
ด้าน นาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิและชมรมต่างๆ ที่มาร่วมสนับสนุน พร้อมยืนยันว่ากำลังใจจากแนวหลังถือเป็น “อำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตน” แต่ทรงพลังอย่างยิ่งในการทำให้ทหารทุกนายฮึกเหิม และสิ่งของที่ได้รับจะถูกกระจายส่งต่อถึงกำลังพลตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีตลอดแนวระยะทาง 87 กิโลเมตรอย่างทั่วถึง