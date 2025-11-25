ส่อเป็นเรื่องยาว! ญาติคาใจ ผู้ป่วยเลือดเปรอะคาเตียง รพ.แม่เมาะ อาการทรุดข้ามคืนเสียชีวิตแล้ว

ลำปาง - คืบหน้ากรณีผู้ป่วยหญิงเนื้อตัวเปรอะเปื้อนเลือดคาเตียง รพ.แม่เมาะ..เผยจ้างพยาบาล รพ.อื่นทำหน้าที่แทนวันเกิดเหตุพยาบาลประจำไปงานเลี้ยง-หลังเกิดเรื่องแม่ก็ทรุดแทบไม่รู้สึกตัวจนถูกส่งตัวมายัง รพ.ศูนย์ไม่ทันข้ามคืนก็เสียชีวิต ลูกและญาติคาใจพร้อมเดินหน้าร้องเรียน หลังจัดงานศพเสร็จสิ้น
กรณีลูกชายวัย 25 ปี เดินทางไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลแม่เมาะ เมื่อเวลา 18.40 น.โดยประมาณ ของวันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 68 แต่ไปเจอแม่ที่นอนป่วยอยู่บนเตียงคนไข้ในสภาพเลือดเต็มเปรอะเปื้อนทั้งตัว รวมทั้งหมอน-ที่นอนและหยดลงพื้น โดยมีผ้าห่มคลุมไว้
และเมื่อเปิดผ้าห่มดูก็ยิ่งตกใจ เพราะแม่มีเลือดเปรอะเปื้อนเต็มตัว จึงได้ถ่ายรูปแม่ไว้และส่งให้ญาติดู ซึ่งญาติเมื่อเห็นรูปแล้วก็ตกใจและไม่สบายใจ ส่งให้ผู้นำหมู่บ้านดู ก่อนที่จะมีกรนำไปโพสต์ร้องเรียนในกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการและกลายเป็นกระแสทางสื่อออนไลน์ และมีความเห็นต่างๆนานา ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาด่าฝ่ายญาติ ว่าไม่สนใจไปเฝ้าเอง และด่าทางสื่อที่นำเสนอข่าวทำให้พยาบาลต้องถูกตำหนิจากสังคม
กระทั่งวันต่อมา อาทิตย์ 23 พ.ย. 68 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทางโรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ชี้แจงว่า หลังเกิดเหตุได้โทรขอโทษกับญาติแล้ว แต่สาเหตุที่เกิดภาพดังกล่าวขึ้น เพราะก่อนหน้านั้นผู้ป่วยดึงสายน้ำเกลือและพยาบาลได้เข้าทำการปิดบาดแผลแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำความสะอาดได้เพราะมีเคสผู้ป่วยจิตเวชเข้ามา จึงต้องไปรับเคสใหม่ แต่ได้บอกให้ลูกชายช่วยถอดเสื้อผู้ป่วยรอ หลังจากนั้นจึงเข้ามาช่วยทำความสะอาดจนเสร็จ และได้มีการออกแถลงการณ์มา 1 ฉบับ
ล่าสุดลูกชายผู้ป่วย เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุคือเย็นวันเสาร์ ยาวมาจนถึงวันที่ 24 พ.ย. แม่ก็นอนหลับเกือบตลอดเหมือนจะเบลอๆ ไม่ทราบว่าจะด้วยฤทธิ์ยาหรือแม่อ่อนเพลียเพราะเสียเลือดมาก ซึ่งตนก็ไม่ทราบวิธีการรักษา แต่สภาพของแม่ทรุดไปอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่อง คนที่อ้างว่าเป็นหัวหน้างานของโรงพยาบาลเกาะคา ได้โทรมาหาตนและขอโทษ โดยบอกว่าลูกน้องได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้ว พร้อมอธิยายว่าต้องรีบไปรับเคสผู้ป่วยจิตอะไรประมาณนั้น พร้อมบอกว่าลูกน้องของตัวเองที่มารับจ้างอยู่เวรแทนก็ไม่ควรปล่อยผู้ป่วยไว้สภาพแบบนั้นก็สมควรที่ญาติจะไม่พอใจ
กระทั่งวานนี้ วันที่ 24 พ.ย. 68 เวลา 11.00 น.เศษ ได้มีการย้ายแม่มายังโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ซึ่งแม่ก็ยังมีสภาพเดิม ช่วงค่ำตนเข้ามาหาแม่ได้ทำการฟอกไตตามปกติให้แม่ และกลับบ้านกระทั่ง 22.30 น. ทางโรงพยาบาลโทรแจ้งว่าแม่เสียแล้ว
และวันนี้(25 พ.ย.) ลูกชายพร้อมด้วยพ่อและพี่ชายได้มารับร่างของแม่ออกจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เพื่อนำไปประกอบพิธีที่บ้านในอำเภอแม่เมาะ
โดยลูกชายผู้ป่วยรายหนี้ บอกด้วยว่า หลังจากเสร็จสิ้นงานศพแม่ ตนจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้แม่ เพราะเชื่อว่าแม่เสียชีวิตเกิดจากความบกพร่องของทางโรงพยาบาล เพราะหลังเกิดเหตุไม่มีการเติมเลือดให้แม่ ตนเชื่อว่าแม่อาจจะเสียเลือดมากแต่ไม่มีการรีบวิเคราะห์อาการและเร่งรักษาให้แม่
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากพยาบาลที่ดูแลในวันที่เกิดเหตุไม่ทราบข้อมูลจริงของคนไข้ เนื่องจากวันนั้นไม่มีพยาบาลประจำของโรงพยาบาลแม่เมาะเข้าเวร เพราะไปงานเลี้ยงอะไรสักอย่าง แต่มีการจ้างพยาบาลจากโรงพยาบาลอื่นมาเข้าเวรแทน ซึ่งเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลไม่ได้บอกความจริง เพราะก่อนหน้านั้นแม่ยังพูดโต้ตอบได้ แต่หลังจากที่มีเลือดไหลท่วมและตนเองไปเจอจากนั้นแม่ก็ทรุดและนอนหลับแบบไม่รู้ตัวจนถูกย้ายและเสียชีวิตในช่วงข้ามคืน
ขณะที่ทางญาติของผู้ป่วยยืนยันว่า ในช่วงเที่ยงของวันเสาร์ ตนเข้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยยังมีอาการดี พูดจากตอบโต้ได้ตามปกติ แต่ที่เห็นคือพยาบาลที่อยู่ชั้นดังกล่าวไม่รู้จักและไม่คุ้นหน้าเลย ซึ่งก็มาทราบภายหลังว่าเป็นพยาบาลที่จ้างมาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมาเข้าเวรแทน เพราะพยาบาลประจำไปงานเลี้ยง ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ป่วยก็ทรุดและไม่น่าเชื่อว่าจะเสียชีวิตกะทันหันเช่นนี้
ขณะที่ก่อนหน้านั้น ก็ทราบว่าเลือดไม่พอ แต่พอนักข่าวไปถามเพื่อจะช่วยประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเลือดให้ ทางโรงพยาบาลบอกว่าเคสของผู้ป่วยรายนี้เลือดเพียงพอ แต่ทำไมถึงไม่เติมเลือดให้ผู้ป่วย และเมื่อเกิดอาการเลือดไหลมากขนาดนั้น ทางแพทย์ได้ตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงหรือไม่ หรือแค่ปิดบาดแผล ซึ่งญาติก็อยากทราบในประเด็นนี้ และหลังจากจัดงานศพแม่เสร็จสิ้นแล้วก็จะเข้าพบและยื่นเรื่องถึงคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้ง