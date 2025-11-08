น้ำตาร่วง! คุณตาเดินถามหา "เลือดซื้อ" ใน รพ. เพื่อช่วยคุณยาย ปาฏิหาริย์พลังโซเชียลแห่บริจาคกรุ๊ปโอช่วยทัน

"ที่ไหนเขาขายเลือดบ้างตาจะซื้อเลือดให้ยาย" คำพูดสุดสะเทือนใจจากคุณตาที่เดินสอบถามคนในโรงพยาบาล หวังช่วยชีวิตภรรยาที่กำลังป่วยหนัก หลังผู้บริจาคส่วนใหญ่ให้ญาติกันหมด ล่าสุด คุณยายได้รับบริจาคเลือดแล้ว
กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจและถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Nutnicha Samboontieng" ได้โพสต์บอกเล่าประสบการณ์ที่พบเห็นคุณตาท่านหนึ่งพยายามเดินสอบถามผู้คนในโรงพยาบาล เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการบริจาคโลหิตให้กับคุณยายที่กำลังป่วย
ผู้โพสต์ระบุว่า ขณะที่ตนกำลังจะบริจาคเลือดอยู่นั้น คุณตาได้เดินเข้ามาสอบถามด้วยความหวังว่า "หนูมาบริจาคเลือดให้ญาติหรือมาบริจาคให้คนทั่วไป" เมื่อผู้โพสต์ตอบว่า "มาบริจาคให้ญาติค่ะ" คุณตาจึงเดินไปถามคนอื่นต่อ แต่คำตอบส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นเดียวกัน จนกระทั่งคุณตาได้เอ่ยประโยคที่ทำให้ผู้โพสต์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่า "หนูที่ไหนเขาขายเลือดบ้าง ตาจะซื้อเลือดให้ยาย"
ด้วยความเห็นใจในความรักและความพยายามของคุณตา ผู้โพสต์จึงตัดสินใจใช้พื้นที่โซเชียลเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ ในการขอความช่วยเหลือ โดยได้แจ้งชื่อคุณยายคือ นางจันทร์ จันทหาร ผู้ป่วยอายุรกรรม หญิง 3 (กรุ๊ปโอ) พร้อมเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคเลือด
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก ที่หลั่งไหลเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยผู้โพสต์ได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่า คุณตาและคุณยายได้รับเลือดบริจาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณพลังน้ำใจจากทุกท่านที่ร่วมกัน "ต่อลมหายใจให้อีก 1 ชีวิตได้อยู่กับครอบครัว"