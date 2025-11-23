สะเทือนใจกันทั่ว!ลูกชายเยี่ยมแม่ป่วยนอนรพ.ดึงสายน้ำเกลือเลือดออกท่วม

ลำปาง - สะเทือนใจกันทั่ว..ลูกชายเข้าเยี่ยมแม่ป่วยนอน รพ.เห็นสภาพเลือดท่วมตัว-เตียง หลังรู้แม่ดึงสายน้ำเกลือ เปรยไม่ได้โทษหมอ-พยาบาล ตนก็ผิดที่ไม่ได้ดูแลแม่ช่วงกลางวัน แต่ญาติแวะเวียนมาเยี่ยมตลอด แค่อยากให้ดูแลใกล้ชิดมากกว่านี้ขณะที่ รพ.แม่เมาะ เผยติดต่อขอโทษญาติผู้ป่วยแล้วที่ทำให้ไม่สบายใจ
สืบเนื่องจากผู้นำท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ได้โพสต์ ร้องเรียนในกลุ่มหน่วยงานราขการของจังหวัดลำปาง ซึ่งมีสมาชิกกว่า300 คน พร้อมภาพผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งจำนวน1รูป ที่ลูกชายถ่ายไว้ขณะเข้าเยี่ยมแม่เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (18.00 น.เศษ)
ซึ่งภาพที่เห็นคือผู้ป่วยหญิง สูงอายุนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลและมีเลือดไหลเปรอะเปื้อนจำนวนมากบริเวณเตียงและหยดลงพื้น พร้อมระบุว่า คนไข้เตียง… พยาบาลไม่ไปดูแลเลย นี้ประเทศไทย โรงพยาบาล…
หลังจากนั้นได้มีการแชร์เรื่องราวดังกล่าวไปทางโซเชียลและส่งถึงผู้สื่อข่าว ก่อนที่จะมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ซึ่งมีบางส่วนถามว่าทำไมญาติถึงไม่อยู่ดูแล บางส่วนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องดูแลให้ดีกว่านี้ บางคนก็บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนกัน ฯ
บ่ายวันนี้ (23 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถาม นายกอล์ฟ อายุ 25 ปี ลูกขายของผู้ป่วย เล่าว่าเมื่อวานเย็นหลังเลิกงานแล้วก็รีบไปโรงพยาบาล เพราะต้องนอนเฝ้าแม่ในเวลากลางคืน และได้เขาไปถึง รพ.เวลาหกโมงเย็น
เมื่อไปถึงได้เข้าไปดูแม่ซึ่งขณะนั้นมีผ้าห่มคลุมอยู่ตนเองเห็นเลือดจำนวนมากที่เตียงแม่จะรีบไปบอกพยาบาลแต่มีญาติผู้ป่วยอีกรายที่อยู่ด้านนอกบอกว่าพยาบาลทราบแล้ว ตนจึงกลับเข้ามาดูแม่และได้เปิดผ้าห่มที่คลุมตัวแม่ออก ยิ่งน่าเวทนากว่าเดิม
พร้อมกันนั้นนายกอล์ฟ ได้นำรูปให้ผู้สื่อข่าวดู ก็พบว่าเกือบทั้งตัวของแม่มีแต่เลือดเปรอะเปื้อนไปหมด สภาพหดหู่ในอย่างมากจึงได้ถ่ายรูปไว้ และหลังจากนั้นพยาบาลก็ได้มาข่วยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและเช็ดตัวให้แม่แต่เลือดท่ีติดตามตัวเช็ดออกไม่หมดเพราะเลือดแห้งและติดตัวแม่ เมื่อถามแม่ แม่ก็ยังเบลอยาพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
ทั้งนี้กอล์ฟ เล่าว่าแม่เพิ่งย้ายจาก รพ.ศูนย์ลำปางด้วยอาการหัวใจล้มเหลว มารักษาที่ รพ.แม่เมาะ เมื่อวันที่13 พ.ย. ซึ่งแม่ป่วยหลายโรค ทั้งความดัน ไขมัน เบาหวาน ไต เส้นเลือดหัวใจตีบ
ส่วนหนึ่งตนก็ยอมรับว่ากลางวันต้องไปทำงานแต่มีญาติมาแวะเวียนเยี่ยมตลอดกลางคืนตนก็จะมานอนเฝ้า ส่วนเรื่องที่เกิดตนก็แค่น้อยใจและตกใจกับภาพที่เห็น แต่ก็ไม่ได้โทษหรือจะเอาเรื่องอะไรหมอ เพียงแค่อยากให้โรงพยาบาลดูแม่ดีกว่านี้หน่อยเพราะเห็นสภาพแม่แล้วสงสารแม่มาก
ด้าน ทพ.จุรีวรรณ โพธิ์ศรีลาภ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการรพ.แม่เมาะ นางศุภาพร โพธิ์เอี้ยง พยาบาลวิชาชีพขำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล และ ภญ.จิตรา จำละคร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ได้เล่าว่า เบื้องต้นได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลแล้วและทาง โรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้โทรศัพท์ติดต่อขอโทษทางญาติผู้ป่วยแล้ว และทางญาติเข้าใจถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวแล้วเช่นกัน
ทั้งนี้ทาง รพ.ได้ชี้แจงว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่ลูกชาของผู้ป่วยจะเข้ามาที่โรงพยาบาล ญาติผู้ป่วยที่อยู่ในห้องเดียวกันได้มาแจ้งพยาบาลแล้วว่า คุณยายน่าจะดึงสายน้ำเกลือและมีเลือดไหล พยาบาลจึงได้ไปทำการบล็อกเลือดและปิดแผลไว้แล้ว และรอการทำความสะอาด
แต่ระหว่างนั้น ปรากฏว่ามีเคสผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามา3ราย พยาบาลจึงต้องรีบไปรับเคสเข้าใหม่ก่อน ประกอบกับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พยาบาลต้องแจกยาและทำหัตถการผู้ป่วยใน จนกระทั่งลูกชายมาหาแม่แล้วพบภาพตามที่เป็นข่าวแล้วถ่ายภาพ และน่าจะส่งให้ญาติและผู้นำหมู่บ้านดู จนมีการนำไปแชร์ในกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ
ซึ่งล่าสุดทางโรงพยาบาลได้ย้ายคุณยายมาอยู่ในห้องรวมเพื่อสะดวกในการดูแล แต่ด้วยที่ผู้ป่วยมีอาการดื้อยา จึงต้องดูแลและควบคุมพิเศษกับผู้ป่วยอื่นด้วย ทั้งนี้ทางรพ.จะได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุการณ์อย่างเป็นทางการในเพจของโรงพยาบาลแม่เมาะอีกครั้ง และจะได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปเป็นบทเรียนและปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้ดีและเป็นที่พอใจของผู้ป่วยต่อไป