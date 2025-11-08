รพ.ขอนแก่นแถลงการณ์ยันไม่มีการขายเลือดเด็ดขาด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-รพ.ขอนแก่น ออกแถลงการณ์ยืนยัน การขอรับบริจาคเลือดทดแทนเพื่อรักษาผู้ป่วย พร้อมยืนยันไม่มีการขายเลือดเด็ดขาด ขณะที่ผู้ป่วยปลอดภัยและเลือดเพียงพอแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีกานขอความร่วมมือบริจาคเลือดเพื่อการรักษาผู้ป่วย ภายหลังจากโซเชียลมีเดียและเพจต่างๆได้เผยแพร่ภาพคุณตามาสอบถามผู้บริจาคโลหิตว่าตรงจุดใดขายเลือดเพื่อต้องการเบือดไปช่วยเหลือคุณยายที่เข้ารับการรักษา อยู่ที่ รพ.ขอนแก่น
โดยคำชี้แจงของ รพ.ขอนแก่น ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีญาติผู้ป่วยรายหนึ่งสอบถามเรืองการขอซื่อเลือดเพื่อใช้ในการรักษา ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการบริหารจัดการเลือดของ รพ.ฯนั้น
รพ.ขอนแก่น ขอชี้แจงดังนี้การรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือด โดยเฉพาะใน รพ.ขนาดใหญ่ เช่น รพ.ขอนแก่น จำเป็นต้องใช้เลือดจำนวนมากในแต่ละวัน รวมถึงต้องสำรองเลือดเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินทุกเวลา แม้ รพ.ฯจะมีการรับบริจาคและจัดหาเลือดอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางช่วงเวลาเลือดบางหมู่กรุ๊ปอาจมีปริมาณน้อยกว่าระดับที่ควรมีในคลัง
ในกรณีดังกล่าวจึงขอความร่วมมือจากญาติหรือผู้ที่มีความพร้อมในการบริจาคเลือดทดแทนเพื่อช่วยให้ปริมาณเลือดในคลังมีความเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทุกราย โดยเป็นการขอความร่วมมือโดยสมัครใจเท่านั้นไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด รพ.ขอนแก่น ขอยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยมีการซื้อขายเลือดทุกรูปแบบและไม่สนับสนุนการซื้อขายเลือด การให้และการรับเลือดเป็นการดำเนินงานตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น รวมไปถึงไม่มีการซื้อขายอวัยวะโดยเด็ดขาด
สำหรับผู้ป่วยรายดังกล่าว โรงพยาบาลได้ให้การรักษาตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน และได้รับเลือดเพียงพอต่อการรักษา ขณะนี้อาการผู้ป่วยปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
รพ.ขอนแก่น ขอขอบคุณผู้บริจาคเลือดมุกท่านที่ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งมีค่าสำหรับการรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์และขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือด รพ.ขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.30 น.และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.และขอเชิญชวนแสดงเจตน์จำนงค์ในการบริจาคอวัยวะ และดวงตา ได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.ขอนแก่น หรือที่สภากาชาดไทย