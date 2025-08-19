สภากาชาดไทย มอบโล่เชิดชูเกียรติ ซีพี-ทรู ผู้สนับสนุนโครงการ “Let Them See Love” ต่อเนื่องปีที่ 18

สภากาชาดไทย โดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2568” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อยกย่ององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริจาคดวงตา ผ่านโครงการ “Let Them See Love” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยมี นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านแบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โครงการ “Let Them See Love” ไม่เพียงรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตา แต่ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ “ให้ชีวิต...ต่อชีวิต” ผ่านการบริจาคสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งปี ดังนี้:
• บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถร่วมบริจาคเงินผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาท ก็บริจาคได้
• บริจาคให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรวงศ์
• บริจาคให้ศูนย์ดวงตาฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
• บริจาคผ่านระบบ e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ผ่านระบบ e-donation โดยสแกน QR Code ด้วย Mobile Banking Application
ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม : เว็บไซต์ www.letthemseelove.com/donate