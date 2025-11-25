xs
“หนุ่มศรีสงคราม” รอดหวุดหวิด เหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แดนนรกปอยเปต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นครพนม-รอดหวุดหวิดจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หนุ่มศรีสงครามถูกหลอกข้ามแดนหวังทำงานเว็ปพนันออนไลน์ กลับถูกบังคับทำสแกมหลอกคนไทยให้โอนเงิน เจ้าตัวผวากลัวถูกซ้อม/ขายให้แก๊งอื่น โทรขอแม่ช่วย ถูกเรียกค่าไถ่ 3.4 หมื่นบาท สุดท้ายประสานเจ้าหน้าที่ช่วยลูกกลับบ้านได้สำเร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุสุดระทึกหลังนางสาวลีลาวดี ยอดทอง ชาวอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เดินทางกลับมาพร้อมลูกชาย นายปลายฟ้า อายุ 17 ปี หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลวงไปทำงานผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชา และถูกขู่ทำร้าย–ทรมาน หากทำยอดไม่ได้

นางสาวลีลาวดี ยอดทอง ผู้เสียหาย เล่าว่าลูกชายหายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.68 ถูกหลอกให้ไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ ก่อนถูกลำเลียงข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังฝั่งกัมพูชา เมื่อถึงที่หมายกลับถูกบังคับทำงานเป็น “บัญชีม้า–สแกมเมอร์” หลอกคนไทยให้โอนเงิน หากทำยอดไม่ได้จะถูกลงโทษ

ลูกชายโทรมาหาตนด้วยเสียงสั่นเครือ บอกว่าถูกกดดันหนัก กลัวว่าจะถูกซ้อมหรือขายต่อให้แก๊งอื่น และถูกบังคับให้จ่ายค่าไถ่ตัวจำนวน 34,200 บาท หากอยากกลับบ้าน ด้วยความเป็นห่วงลูก จึงกัดฟันโอนเงินตามที่ถูกเรียก พร้อมทั้งกลัวว่าลูกอาจเป็นอันตรายเหมือนข่าวเหยื่อรายอื่นที่เคยถูกทำร้ายและเสียชีวิต

หลังโอนเงิน ลูกชายถูกนำตัวมาปล่อยทิ้งไว้ที่ปอยเปต ก่อนที่แม่จะรีบเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากนายพงศ์นริศร์ ภาสินีนนท์ หัวหน้าศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน จนสามารถพาตัวกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

นายพงศ์นริศร์ ภาสินีนนท์ เปิดเผยว่า ค่าใช้จ่ายที่ฝั่งกัมพูชานั้นเป็นเรื่องของพื้นที่ ไม่เกี่ยวกับทางศูนย์ แต่ยืนยันว่าพร้อมช่วยคนไทยทุกคนให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยที่สุด




ด้านนายปลายฟ้า เหยื่อที่รอดจากขบวนการคอลเซ็นเตอร์ เล่าว่าถูกบังคับให้แชทหลอกเหยื่อผ่านไลน์–เฟซบุ๊ก ใช้ภาพอวตารจีบเหยื่อให้หลงรักแล้วลวงให้โอนเงิน ตลอดหนึ่งเดือนทำงานได้เพียง 4,000 บาท แต่สุดท้ายไม่ได้รับค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว ยิ่งไปกว่านั้นยังถูกขู่ทำร้าย เพราะทำยอดไม่ได้ จึงตัดสินใจเสี่ยงโทรกลับบ้านขอให้แม่ช่วยชีวิต

“ผมโชคดีที่ไม่ถูกซ้อมหรือทรมานหนักเหมือนหลายคน บางรายถึงขั้นเสียชีวิต ดีใจที่สุดที่ได้กลับบ้าน” นายปลายฟ้ากล่าวด้วยน้ำตาคลอ ทั้งขอฝากเตือนไปยังคนไทยว่า อย่าหลงเชื่อแก๊งหลอกลวงเหล่านี้ งานที่ว่าได้เงินง่าย ไม่มีอยู่จริง มีแต่พาไปติดกับดักอันตราย

