แม่สุดช็อก! ลูกชายตกตึกในปอยเปตดับ หลังถูกจับได้ขณะหนีแก๊งสแกมเมอร์

นครพนม-แม่รู้ข่าวช็อก ลูกชายถูกแก๊งสแกมเมอร์ทุบตีทรมาน-ไฟฟ้าชอร์ตตกตึกบี ชั้น 6ในปอยเปตเสียชีวิต ขณะที่พี่ชายผู้ตาย อายุ 34 ปีหนีรอดกลับมาได้ 2 วัน เผยประวัติเคยมีคดีชิงทอง ติดคุก 3 ปีก่อนออกมาและติดยาเสพติด ญาติอยากนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่สมุทรปราการหรือนครพนมก็ได้
จากกรณีเพจศูนย์คนช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก (IMF) โพสต์ข้อความมีคนไทยเสียชีวิตฝั่งปอยเปต จากกลุ่มสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีก1 ราย เช้าวันที่ 18 พ.ย. พิกัดเดียวกันน้องสุดา หญิงสาวชาว จ.พังงา และเป็นจุดที่เสียชีวิตอยู่ที่ตึกบี ชั้น 6 ชื่อว่า ศราวุธ หรือ โตโต้ (ขอสงวนนามสกุล) ถือเป็นความโหดเหี้ยมของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้า ล่าสุดวันนี้( 19 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านอาจสามารถ หมู่ 5 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม พบกับนายไพรัตน์ สุสิงห์ อายุ 47 ปี กำนัน ต.อาจสามารถ ซึ่งเป็นน้าของนายศราวุธ หรือ โตโต้ สัตตนาโค นายไพรัตน์ นายไพรัตน์เล่าว่า นายศราวุธ เป็นหลานชายเป็นลูกของพี่สาวตน คือนางสิริพันธ์ สัตตนาโค อายุ 52 ปี ทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ย่านสุขุมวิท จ.สมุทรปราการ หลังพี่สาวซึ่งเป็นแม่ของนายศราวุธ ทราบข่าวได้โทรศัพท์มาสอบถามตน อยู่ระหว่างเศร้าและเสียใจ
นายไพรัตน์ เล่าต่อว่า ทราบข่าวจากนายณัฐพล สัตตนาโค หรือ เต้ อายุ 36 ปี พี่ชายนายศราวุธ ที่หลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์พร้อมเพื่อนๆอีก 30 คน ซึ่งตอนนี้นายณัฐพลหนีไปที่ จ.นครสวรรค์ พี่ชายคนนี้บอกว่านายณัฐพล น้องชายซึ่งอยู่ชั้น 6 หนีไม่ทัน จึงถูกซ้อมตีทรมาน ไฟฟ้าช๊อต เพจที่ลงข่าวน่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะนายณัฐพล พี่ชายนายศราวุธ เป็นคนให้ข้อมูลทางเพจดังกล่าวเอง ทางเพจได้เดินทางไปที่สถานทูตกัมพูชา ที่กรุงเทพฯ เพื่อประสานข้อมูลความคืบหน้า
อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ ญาติยังไม่เห็นร่างของนายศราวุธ ที่อ้างว่าถูกฝังดิน ซึ่งหลังจากนายณัฐพล พี่ชายนายศราวุธ หลังหนีออกมาได้ จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนที่ฝั่งปอยเปต หากเจอร่างนายศราวุธ จะนำร่างกลับมาที่ จ.สมุทรปราการ หรือ ที่ จ.นครพนม ต้องปรึกษาหารือผู้เป็นแม่และดูความสะดวกเสียก่อน นายศราวุธ ปกติเป็นคนร่างเริง ทำงานติดตั้งเครื่องเสียงในรถยนต์ พูดเก่งทำงานเก่ง แต่ช่วงหลังเงียบเก็บตัว เพิ่งจะมารู้เมื่อ2 เดือนก่อนว่าไปทำงานที่ปอยเปต
นายไพรัตน์ บอกอีกว่า นายศราวุธเคยติดต่อตนทางไลน์ แต่ใช้รูปหน้าคนอื่น บอกว่าทำงานเกี่ยวกับสแกมเมอร์ได้ไม่ถึง 1 ปี และยังเคยนำเงินดอลล่าร์มาโชว์ให้ดูจำนวนมาก แต่ส่งมาให้แม่ที่เมืองไทยไม่ได้ ต้องแลกเป็นเงินไทยเสียก่อน จนทางการเกาหลีใต้กวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ นายศราวุธ บอกว่าได้ย้ายฐานมาอยู่ตรงข้าม จ.สระแก้ว แก๊งนี้จะไม่ให้ใช้โทรศัพท์ จึงต้องติดต่อกันทางไลน์ โดยใช้รูปหน้าคนอื่นคุยกัน ได้คุยกันล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว และเมื่อต้นเดือน พ.ย.68 นายศราวุธยังคุยกับแม่ทางไลน์อยู่ว่าสบายดี
สำหรับนายศราวุธ เคยเป็นทหารเกณฑ์ ทหารบกที่ จ.อุดรธานี แต่หนีทหาร ก่อนกลับมาบ้านที่ ต.อาจสามารถ เมื่อปี 2561 เคยก่อเหตุชิงทองที่ร้านทองแห่งหนึ่ง ถนนอภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม อ้างว่าติดหนี้กู้เงินแก๊งหมวกกันน็อค ติดคุกนาน 3 ปีก่อนออกมา และติดยาเสพยา กระทั่งมารู้จากนายณัฐพลที่หนีออกมาได้ 2 วันว่านายศราวุธ หลานชายเสียชีวิตแล้ว