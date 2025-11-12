ตร.ไซเบอร์ประสานขอหมายแดงจับ “ลียง พัด” สว.กัมพูชาเอี่ยวสแกมเมอร์ ย้ำไม่ได้ทำงานล่าช้า

ผบช.ไซเบอร์ เผยเร่งประสานตำรวจสากลขอหมายแดงจับ “ลียง พัด” ย้ำ ตร.ไม่ได้ดำเนินการล่าช้า การรวบรวมพยานหลักฐานตัองทำให้ชัดเจน
จากกรณีตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) นำกำลังเข้าทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ บุกตรวจค้นพื้นที่ 36 จุดในกรุงเทพฯ และ จ.ตราด ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่าย “ลียง พัด” ซึ่งตำรวจขอศาลออกหมายจับนายลียง พัด ลูกชาย พร้อมผู้เกี่ยวข้องรวม 5 คน ผลจากการเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักและพื้นที่ต่างๆ สามารถยึดทรัพย์สิน รวมมูลค่าประมาณ 411 ล้านบาท เช่น ห้องชุดในคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท โฉนดที่ดิน เงินในบัญชีธนาคาร 6 บัญชีและรถยนต์ 2 คัน ตามที่เสนอข่าวนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (12 พ.ย.2568) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. เปิดเผยว่า การขอหมายศาล เจ้าหน้าที่ใช้หลักฐานเส้นทางการเงิน ซึ่งผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์เข้าแจ้งความระหว่างปี 2565-2567 กระทั่งนำไปสู่การเข้าค้นดังกล่าว โดยจากข้อมูลพบว่า เส้นเงินทั้งหมดที่พบขณะนี้เป็นเพียงเส้นเงินที่ถูกโอนต่อไปยังกลุ่มเครือข่ายชาวจีน 2 คน แต่ยังไม่พบเชื่อมโยงมาถึงบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงในประเทศไทย
การติดตามจับกุมนายลียง พัด ครอบครัว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย “ก๊ก อาน” ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างประสานงานกับประเทศกัมพูชา หลังปรากฏภาพนายลียง พัด และก๊ก อาน ปรากฏตัวในพิธีเปิดสนามบินเตโชที่กัมพูชา ประกอบกับการเร่งประสานตำรวจสากล เพื่อออกหมายแดงสำหรับติดตามตัวมาดำเนินคดี ยืนยันว่าแม้ขณะนี้ไทยและกัมพูชายังมีประเด็นเรื่องความมั่นคง แต่ตำรวจจะดำเนินการในทุกมิติ
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า การนำหลักฐานเส้นทางการเงินที่ปรากฏตั้งแต่ปี 2565 มาใช้เป็นหลักฐานในการขอศาลออกหมายจับ เป็นความล่าช้าหรือไม่ พล.ต.ท.สุรพล ระบุว่า ตำรวจไม่ได้ดำเนินการล่าช้า แต่เป็นเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะต้องทำให้ปรากฏชัดเจนว่า หลักฐานที่ตำรวจได้มาเกี่ยวข้องกับการทำความผิดจริงหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเส้นเงินที่ได้จากการใช้กระทำความผิดจริง โดยเป็นเงินที่ถูกโอนมาจากผู้เสียหายหลายคน รวมมูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท
สำหรับการติดตามอายัดทรัพย์ของทั้ง 2 เครือข่าย นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ระบุว่า ปปง.ได้ออก 4 คำสั่งเพื่ออายัดทรัพย์เครือข่ายก๊ก อาน ซึ่งเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดฉ้อโกงผ่านออนไลน์ในหลายพื้นที่ รวมทั้งหมด 600 ล้านบาท แบ่งเป็นคดีเก่า 200 ล้านบาทและคดีล่าสุด 400 ล้านบาท
ขั้นตอนการอายัดทรัพย์ ปปง.มีกรอบระยะเวลาให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงที่ทรัพย์สินภายใน 90 วัน โดยเฉพาะผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติสามารถตั้งตัวแทนให้เป็นผู้เข้าชี้แจงได้ แต่หากไม่เข้าชี้แจงหรือไม่สามารถที่จะชี้แจงข้อมูลได้ ศาลแพ่งจะพิจารณาอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่ตรวจยึดมาได้เป็นของแผ่นดิน