ดับอีก 1 คนไทยในปอยเปต สภาพถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม เพื่อนวอน IMFช่วยนำร่างกลับไทย

สระแก้ว– ดับอีก 1 คนไทยในเขมร พบเป็นชายถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมในอาคารสำนักงานฝั่งปอยเปต จุดเดียวกับที่พบศพ น.ส.สุดา ชาวพังงา เพื่อนวอนIMF ช่วยประสานนำร่างกลับไทย หวั่นถูกนำไปฝังเงียบที่พนมเปญ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 พ.ย.)มีรายงานว่ามีการพบศพ นายศราวุธ สัตนาโค หรือ “โตโต้” ชาว จ.สมุทรปราการ ซึ่งเสียชีวิตในอาคารฝั่งปอยเปต ซึ่งเป็นพิกัดเดียวกันกับจุดที่พบศพ น.ส.สุดา ชาวจังหวัดพังงา บริเวณตึก B ชั้น 6 ออฟฟิศหมายเลข 218
โดยแหล่งข่าวภาคสนามระบุว่า จุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ทางการไทยยังไม่สามารถเข้าถึงพิกัดได้
ขณะเดียวกันยังมีข้อมูลจากผู้รอดชีวิตและพยานบุคคลที่ยืนยันตรงกันว่า นายศราวุธ ถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ ด้ววการถูกตีด้วยวัตถุคล้ายเหล็กและถูกช็อตด้วยไฟฟ้าจนเสียชีวิตภายในอาคารดังกล่าว
และยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้สั่งการคือนายทุนชาวจีน ส่วนผู้ลงมือทำร้ายคนไทยก็คือคนไทยด้วยกันเอง ที่อยู่ในขบวนการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงาน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการที่คนไทยหลอกคนไทยด้วยกันเองเพื่อเข้าสู่ขบวนการผิดกฎหมายใสฝั่งปอยเปต
โดยเพื่อนรุ่นพี่ของผู้เสียชีวิตที่สามารถหลบหนีออกมาจากเครือข่ายดังกล่าวได้แล้วและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ได้ประสานข้อมูลมายังศูนย์ IMF เพื่อขอให้ช่วยนำร่าง นายศราวุธ กลับประเทศหลังมีเบาะแสว่ากำลังจะถูกนำร่างไป “ฝังแบบเงียบๆ” ในกรุงพนมเปญ
เหตุการณ์นี้ส่งแรงสะเทือนต่อครอบครัวคนไทยจำนวนมาก ที่ยังมีญาติสูญหายหรือถูกหลอกลวงไปทำงานในเครือข่ายสีเทา ซึ่งหลายกรณีไม่เป็นข่าวและไม่เคยได้รับการติดตาม ซึ่งครอบครัวผู้เสียหายได้เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งคลี่คลายเส้นทางอิทธิพล รวมทั้งตรวจสอบพิกัดอาคารต้องสงสัย และคุ้มครองคนไทยที่ยังคงตกเป็นเหยื่อ เพื่อไม่ให้ต้องมีผู้สังเวยชีวิตเพิ่มอีก...