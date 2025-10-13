สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอีสาน กับแพคเกจท่องเที่ยวสุดพิเศษ ที่ "อวานี ขอนแก่น"

"อวานี ขอนแก่น" ชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอีสาน ผ่านแพคเกจการท่องเที่ยวท้องถิ่นและกิจกรรมสุดพิเศษ สัมผัสความงามและดื่มด่ำมนต์เสน่ห์แห่งภาคอีสาน ทั้งการชมจิตรกรรมเก่าแก่บ้านสาวะถี เวิร์กชอปทำข้าวเกรียบอีสาน ไปจนพายเรือคายัคที่ภูผาม่าน และถ้ำค้างคาวขอนแก่น
โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre) ชวนนักเดินทางทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์แห่งอีสาน ผ่านแพคเกจการท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่นำเสนอทั้งประสบการณ์ทางวัฒนธรรม อาหาร และธรรมชาติของจังหวัดขอนแก่น ผ่านกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่เดินชม ฮูปแต้ม จิตรกรรมบนฝาผนังอันเก่าแก่ของบ้านสาวะถี ทำข้าวเกรียบอีสานแบบดั้งเดิม ไปจนถึงพายเรือคายัคที่หนองสมอภูผาม่าน และชมปรากฏการณ์ฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำยามพลบค่ำ
โรงแรม อวานี ขอนแก่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น ห่างจากสนามบินเพียง 15 นาที มาพร้อมกับห้องพักและห้องสวีท 196 ห้อง ที่ถูกตกแต่งด้วยการผสมผสานความคลาสสิคแบบอีสานดั้งเดิมร่วมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว สู่สไตล์ห้องพักที่หลากหลายสำหรับทุกความต้องการ ทั้งกลุ่มนักธุรกิจ คู่รัก ครอบครัว ไปจนถึงการต้อนรับสมาชิกสี่ขา
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของอาหาร สามารถเพลิดเพลินกับเมนูจานเด็ดหลากหลายรูปแบบได้กับ สิทธิพิเศษใน 10 ร้านอาหารดังขอนแก่น เพียงแสดงคีย์การ์ดห้องพักของ อวานี ขอนแก่น ก็ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 15% ทันที นอกจากนี้ ห้องอาหารจีนของโรงแรมอย่าง จู้ ฟาง (Ju Fang) ได้รังสรรค์เซ็ตเมนูใหม่ที่ผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่นขอนแก่นเข้ากับการปรุงสไตล์ฮ่องกงสู่อาหารจานพิเศษให้ได้ลิ้มลอง ได้แก่ เป็ดย่างไม้ลิ้นจี่ เอ็นเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศวูสเตอร์ไชร์ จานเรียกน้ำย่อยตามฤดูกาลอย่าง มะเขือเทศดองบ๊วย และสลัดแตงกวาสไตล์ฉงชิ่ง เสิร์ฟคู่ข้าวกล้องทับทิมชุมแพของขอนแก่น และไก่สมุนไพรเอาใจสายรักสุขภาพ ปิดท้ายความอร่อยด้วยขนมหวาน มันม่วง ลูกแพร มะพร้าว เสิร์ฟพร้อมชาแดงหอมหมื่นลี้
สำหรับผู้ที่มองหาความผ่อนคลายระหว่างวัน อวานีสปา นำเสนอ ทรีตเมนต์นวดขิดอีสาน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ใช้การกดและเขี่ย (ขิด) ไปตามแนวเส้นทั่วร่างกายผสมผสานการนวดด้วยน้ำมันตะไคร้ เพื่อคลายเส้นที่ตึงและลดอาการเมื่อยล้า พร้อมปิดท้ายด้วยการจิบชาสมุนไพรเพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกาย หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศไปสนุกกับสระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมเครื่องเล่นและสกู๊ตเตอร์ใต้น้ำ ตลอดจนฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครันสำหรับสายฟิตก็ได้เช่นกัน
แพคเกจสุดพิเศษนี้ พร้อมเชิญทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์ของอีสาน ผ่านการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น และธรรมชาติสุดอันซีน ด้วยโปรแกรมแบบครึ่งวันและเต็มวัน เริ่มต้นที่ 3,500 บาท พร้อมบริการอันทันสมัยจาก อวานี ขอนแก่น ที่ได้รับการรับรอง 5 ดาว “ด้านความยั่งยืน” ภายใต้โครงการ Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR) จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงแรมในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทำการจองหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4320-9888 อีเมล khonkaen@avanihotels.com หรือเว็บไซต์ www.avanihotels.com/th/khon-kaen/offers/local-tour
