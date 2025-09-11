เติมเต็มวันหยุดด้วยกิจกรรมผ่อนคลาย ใกล้ชิดธรรมชาติ ที่ "เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต"

เปิดประสบการณ์ใหม่ เชื่อมโยงกับเสน่ห์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของภูเก็ต ที่ เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต นักเดินทางที่ใส่ใจสุขภาพและการพักผ่อนจะได้เติมเต็มวันหยุดด้วยกิจกรรมที่ทั้งผ่อนคลายและใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นของเกาะสิเหร่ในมุมที่แท้จริง ทั้งความงดงามของธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เชิญชวนผู้เข้าพักสัมผัสการพักผ่อนที่แตกต่าง ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ และการใกล้ชิดธรรมชาติ ถ่ายทอดบรรยากาศของชายฝั่งตอนใต้เกาะภูเก็ตได้อย่างลงตัว
แขกผู้เข้าพักสามารถร่วม กิจกรรมพายเรือคายัค ชมความงดงามของอ่าวสิเหร่ โดยมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญนำทางไปยังหมู่บ้านชาวประมงเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย จัดขึ้นทุกวันพุธและศุกร์ เวลา 15.00 น. ราคา 1,000 บาทสุทธิต่อท่าน พร้อมอาหารว่างสำหรับรับประทานระหว่างทาง
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน กิจกรรม “Westin Bike Tour” จะพาผู้เข้าพักปั่นเลียบหมู่บ้านท้องถิ่นในบรรยากาศสบายๆ เปิดอีกมุมหนึ่งของเกาะสิเหร่ จัดขึ้นทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี และอาทิตย์ เวลา 16.00 น. ราคา 1,000 บาทสุทธิต่อท่าน รวมมะพร้าวสดและของที่ระลึกท้องถิ่นเล็กๆ
นักเดินทางสายแอ็กทีฟที่ชอบการวิ่ง สามารถเข้าร่วมโปรแกรม RunWESTIN® ที่ออกแบบเส้นทางวิ่งผ่านเนินเขา ทางเลียบชายฝั่ง และจุดชมวิวที่สวยงาม เหมาะสำหรับทุกระดับ ขณะที่ผู้รักธรรมชาติสามารถร่วมกิจกรรม ชมนก หรือ Birdwatching โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมนี้ได้รับแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์ จากผู้จัดการทั่วไป คุณ เจน-เฮน จิลเลส เบรทชาร์ฟ (Jan-Hein Breitschaft) ที่ให้ผู้เข้าพักได้ค้นพบความหลากหลายของนกพื้นถิ่นรอบอ่าวสิเหร่
เพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ เฮฟเวนลี่ สปา บาย เวสทิน นำเสนอโปรโมชันพิเศษระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2568 ได้แก่ Lymphatic Drainage Facial ระยะเวลา 60 นาที ราคา 2,500 บาทสุทธิ การนวดหน้าเพื่อฟื้นบำรุงผิวและกระตุ้นการขับสารพิษ และ Chakra Balancing Massage ระยะเวลา 90 นาที ราคา 3,200 บาทสุทธิต่อท่าน หรือ 6,000 บาทสุทธิต่อคู่ ที่ผสานศาสตร์การนวดเข้ากับเสียงจาก Tibetan Singing Bowls เพื่อช่วยปรับสมดุลและมอบความผ่อนคลายลึกซึ้ง
และในช่วง World Wellness Weekend แขกผู้เข้าพักยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ได้แก่ โยคะริมชายหาด วันที่ 19 กันยายน เวลา 07.30 น., มวยชายหาดและเวิร์กช็อปทำลูกประคบสมุนไพร วันที่ 20 กันยายน เวลา 09.30 น. และ 10.30 น., และออกกำลังกายแอโรบิกในสระฮอไรซอน พูล วันที่ 21 กันยายน เวลา 09.30 น.
ด้วยทำเลอันเงียบสงบ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และกิจกรรมที่เชื่อมโยงทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต มอบประสบการณ์ที่มากกว่าการพักผ่อน แต่เป็นการเดินทางแห่งการค้นพบและการฟื้นคืนพลังใจท่ามกลางชายฝั่งอันดามัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก โทร. 0-7633-5600 อีเมล wh.hktwi.reservations@marriott.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktwi-the-westin-siray-bay-resort-and-spa-phuket/overview/
หรือติดต่อกับเราผ่านช่องทางเหล่านี้:
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/westinphuket
อินสตาแกรม: www.instagram.com/westinphuket
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline