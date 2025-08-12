ทายาทแบรนด์ดังลั่น! ไม่ใช่แค่ทะเลาะวิวาท แต่เป็นการ "รุมทำร้ายโดยเจตนา" ยันเอาผิดถึงที่สุด เผย ร้านหรูรับผิดชอบแล้ว

จากกรณีสะเทือนขวัญที่กลุ่มชายฉกรรจ์เกือบ 20 คนรุมทำร้ายน้องชายทายาทแบรนด์เครื่องประดับดังหน้าร้านหรูย่านเอกมัยจนบาดเจ็บสาหัส ล่าสุด ทางครอบครัวผู้เสียหายออกมายืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ "การทะเลาะวิวาท" แต่เป็นการ "รุมทำร้ายร่างกายโดยเจตนา" แม้ร้านอาหารได้ติดต่อขอโทษและพร้อมรับผิดชอบด้านความปลอดภัยแล้ว แต่ผู้ก่อเหตุที่ลงมือยังคงไร้การติดต่อ ครอบครัวยืนยันจะเดินหน้าดำเนินคดีทั้งทางอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมาย ไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะมีฐานะหรือเส้นสายใดๆ ก็ตาม
จากกรณี ทายาทแบรนด์เครื่องประดับดังโพสต์เดือด น้องชายถูกกลุ่มชายฉกรรจ์เกือบ 20 คน รุมทำร้ายหน้าร้านอาหารหรูย่านเอกมัยจนบาดเจ็บสาหัส ถามหาความรับผิดชอบของร้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อุกอาจ พร้อมจี้ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้ายที่ขับรถหรูมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ผูใช้เฟซบุ๊ก "Bhopthorn Wutigriviboon" ได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตเเหตุการณ์ดังกล่าว ล่าสุด ทางครอบครัวผู้เสียหายเปิดเผยว่า ทางร้าน Home Ekkamai ได้ติดต่อและออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ พร้อมแสดงความพร้อมในการรับผิดชอบต่อความบกพร่องด้านความปลอดภัย ซึ่งทางครอบครัวยอมรับและขอบคุณในท่าทีดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่ถูกเน้นย้ำคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ "การทะเลาะวิวาท" แต่เป็น "การรุมทำร้ายร่างกายโดยเจตนา" และผู้ที่ลงมือทำร้ายร่างกายจนทำให้น้องชายผู้เสียหายต้องเย็บแผลบนใบหน้า ยังคงเงียบและไม่มีการติดต่อแสดงความรับผิดชอบใดๆ
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากหลายแหล่งที่ชี้ว่า ผู้ก่อเหตุอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายบางประเภท ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวผู้เสียหายยืนยันหนักแน่นว่า จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด ทั้งในส่วนของคดีอาญาและการเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานว่าความรุนแรงและการใช้อำนาจเหนือผู้อื่นในสังคมไทยจะต้องมีผลตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะมีฐานะหรือเส้นสายมากเพียงใด
"ทุกการแชร์และทุกเสียงของทุกคน คือพลังที่ทำให้ความจริงไม่ถูกกลบ และทำให้ผู้ที่เลือกใช้กำลังต้องเผชิญกับความยุติธรรม" แถลงการณ์ระบุ พร้อมทิ้งท้ายว่า "เรื่องนี้ยังไม่จบ — และเราจะไม่ปล่อยให้มันจบลงง่าย ๆ ผมและครอบครัวขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้จากใจจริงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอันธพาลกลุ่มนี้จะต้องได้รับผลจากการกระทำอย่างถึงที่สุด ขอขอบคุณอีกครั้งครับ"