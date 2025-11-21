เตือนภัย! แก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่ เหยื่อถูกล้อมขู่กลางวันแสกๆ อ้าง “มีหมายจับ” ก่อนตำรวจจริงมาช่วยทัน

อุทาหรณ์ หญิงอาศัยย่านสัมมากรเผยหลังเกือบถูกแก๊งมิจฉาชีพอุ้มขึ้นรถ หลังถูกล้อมหน้าแบงก์กลางห้าง อ้างชื่อ ขู่พาไปโรงพัก โชคดีพนักงาน–รปภ.ของธาคาร ช่วยแจ้งตำรวจจริง ทำให้คนร้ายเผ่นหนี ด้านตำรวจเผยเป็นขบวนการสแกมเมอร์หนีมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีอดีตตำรวจร่วมขบวนการ
วันนี้ (21 พ.ย.) เฟซบุ๊ก“ทอง เลิศไกล” ได้โพสต์เหตุการณ์น่าตกใจจากชาวบ้านในหมู่บ้านสัมมากร หลังญาติของผู้แจ้งเหตุกลับจากทำธุรกรรมที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับห้างแม็คโคร ทันทีที่เดินออกจากธนาคาร ได้มีชายฉกรรจ์ประมาณ 5 คนเข้ามาล้อมตัว พร้อมเรียกชื่อ “วารุณี” และอ้างว่ามี “หมายจับ” ให้ไปตรวจสอบที่โรงพัก ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้ชื่อนี้และไม่เคยเกี่ยวข้องกับคดีใด ทำให้รู้ทันทีว่าไม่ปกติ โดยกลุ่มชายดังกล่าวพยายามบีบบังคับให้ผู้เสียหายขึ้นรถ โดยอ้างว่าจะพาไป “เคลียร์” ที่สถานีตำรวจ ผู้เสียหายจึงบอกว่าบัตรประชาชนอยู่ในรถ ก่อนรีบเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานในห้าง แม้ว่าคนร้ายจะเดินตามมาอย่างใกล้ชิด
พนักงานจึงรีบประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ซึ่งมาสมทบประมาณ 3–4 นาย เพื่อช่วยกันป้องกันเหตุ ขณะเดียวกัน กลุ่มคนร้ายเพิ่มกำลังจาก 5 คนเป็น 8 คน พยายามกดดันหนักขึ้น อ้างว่าหากใครช่วยผู้ต้องหาตามหมายจับ จะมีความผิดด้วย
ทั้งนี้ ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้ชื่อนั้นและไม่เคยกระทำผิด พร้อมให้รปภ.ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนที่ตำรวจจริงจะมาถึง ทำให้กลุ่มคนร้ายรีบวิ่งหลบหนีไปทันที ซึ่งตำรวจที่มาถึงพื้นที่เปิดเผยว่า ช่วงนี้มีแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากที่หลบหนีเข้ามาในไทย บางส่วนเป็นกลุ่มที่หนีสถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศเพื่อนบ้าน บางส่วนเป็นอดีตตำรวจหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการจับกุมซึ่งถูกให้ออกจากราชการ แล้วรวมกลุ่มกันก่อเหตุในลักษณะ “อุ้ม–ตบทรัพย์” เรียกค่าไถ่ ก่อนปล่อยเหยื่อทิ้งข้างทางหลังได้เงิน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมาก และเป็นอุทาหรณ์สำคัญให้ประชาชนระมัดระวังตัว หากถูกอ้างหมายจับ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงในสถานที่ปลอดภัยทันที และไม่ขึ้นรถกับบุคคลที่ไม่ทราบเด็ดขาด”