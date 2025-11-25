ไฟไหม้อาคารเรียนวัดหนองสุทธะ อายุกว่า 50 ปี คาดไฟฟ้ารัดวงจร

สระบุรี – เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนเก่าอายุกว่า 50 ปีของโรงเรียนวัดหนองสุทธะ อ.พระพุทธบาท ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถน้ำ 6 คันระดมฉีดกว่าสิบนาทีท่ามกลางลมแรง ก่อนควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด คาดสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เวลา 02.00 น. วันนี้ (25 พ.ย.) ร.ต.อ.นวศรณ์ ไกรยะแจ่ม ร้อยเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หมู่ 12 ตำบลห้วยปลาหวาย จึงประสานรถน้ำดับเพลิงและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ถูกไฟลุกโหมอย่างรุนแรง ส่องสว่างไปทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลพุกร่าง เทศบาลเขาวง เทศบาลท่าลาน เทศบาลหัวปลวก และอำเภอเสาไห้ รวม 6 คัน ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง ท่ามกลางลมพัดแรง ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด
เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการสอบถามนายวิรัช ทองอุ่น อายุ 63 ปี กรรมการศึกษาโรงเรียนและผู้เห็นเหตุการณ์แรก เล่าว่า ขณะพักอยู่ในบ้านด้านหลังอาคารเกิดเหตุ ได้ยินเสียงเหมือนไฟไหม้จึงลุกขึ้นมาดู พบไฟลุกที่ห้องชั้น 2 ก่อนลุกลามลงมาชั้นล่าง จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
นายวิรัชเผยว่า อาคารเรียนดังกล่าวสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 อายุประมาณ 55 ปี ทำด้วยโครงสร้างไม้เป็นส่วนใหญ่ จึงติดไฟได้ง่าย เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร ส่วนมูลค่าความเสียหายต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในช่วงเช้า พร้อมระบุว่า “ใจหาย เพราะอาคารนี้อยู่กับหมู่บ้านมานานมาก”
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดต่อไป