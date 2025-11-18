ตร.บางขุนเทียน ไล่ตาม 7 กิโล ชายขับ จยย.หลบหนีการตรวจ ค้นเจอยาบ้า-ไอซ์

MGR Online-สายตรวจบางขุนเทียน เจอ จยย.ไม่ติดป้ายทะเบียน จอดติดไฟแดงแยกวัดสิงห์ เรียกตรวจขับหนี ไล่ตามกว่า 7 กิโล ค้นเจอยาบ้า 108 เม็ด และยาไอซ์ สารภาพเตรียมนำไปขาย
วันนี้ (18 พ.ย.) พ.ต.อ.กฤติเดช จันทร์เพชร ผกก.สน.บางขุนเทียน สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติพัฏฐ์ แก้วสำอางค์ รอง ผกก.ป.สน.บางขุนเทียน นำกำลังชุดสายตรวจ สน.บางขุนเทียน ออกตรวจตราในพื้นที่รับผิดชอบ พอถึงแยกวัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ พบเห็น นายฉัตรชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ขับรถจักรยานยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จอดติดไฟแดงอยู่ จึงเรียกตรวจแต่กลับขับหลบหนี ตำรวจได้ขับติดตามไปไกลกว่า 7 กม. ก่อนจับกุมตัวไว้ได้ที่ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
จากการตรวจค้นพบ ยาบ้า 208 เม็ด ยาไอซ์ 4.51 กรัม สอบถาม นายฉัตรชัย ผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ตนกลับจากไปซื้อยาเสพติดเพื่อเอาไปขายให้กับลูกค้า ระหว่างทางเจอตำรวจเลยขับหลบหนี แต่สุดท้ายไม่รอดถูกจับกุมตัว แจ้งข้อหา "มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า, ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย, ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย" จึงนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางขุนเทียน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากนั้นส่งข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวน สน.บางขุนเทียน เพื่อขยายผลต่อไป ทั้งนี้ พ.ต.ท.กิตติพัฏฐ์ แก้วสำอางค์ รอง ผกก.ป.สน.บางขุนเทียน ได้มอบขวัญกำลังใจให้กับทีมงานตำรวจชุดสายตรวจ ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่.