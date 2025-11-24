อึ้ง!! ผลผ่าชันสูตรช้างป่าถูกยิง 32 แผล เจอลูกกระสุน-เศษขวดแก้วในงวง

กาญจนบุรี – อึ้ง!! ผลผ่าชันสูตรช้างป่าดับกลางป่าสงวนเขาช้างเผือกของทีมสัตวแพทย์ พบแผลถูกยิง 32 จุด เจอลูกกระสุน-เศษขวดแก้วในงวง หัวหน้าอุทยานฯ แจ้งเจ้าหน้าที่เร่งล่าหาคนร้าย
วันนี้( 24 พ.ย.) นายโดม จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เผยว่า เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ป่าแก่งตะโป๊ะ หมู่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบซากช้างป่าเพศเมีย อายุราว 20 ปี น้ำหนักประมาณ 2 ตัน นอนตายกลางป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ตรวจพบร่องรอยบาดแผลรวม 32 จุด คาดถูกยิง ก่อนทีมสัตวแพทย์ผ่าชันสูตรพบลูกกระสุนปืนและเศษขวดแก้วในงวง เร่งเดินหน้าหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมว่าพบช้างป่าล้มตายในพื้นที่รอยต่อเขาแหลม–ทองผาภูมิ จึงประสานทีมสัตวแพทย์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และหน่วยงานพื้นที่ เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดวันนี้ (24 พ.ย. 68)
คณะเจ้าหน้าที่จาก 7 หน่วยงานร่วมตรวจสอบ พบช้างเพศเมียตายท่าตะแคงซ้าย มีบาดแผลกระจายตั้งแต่สันหลังถึงลำตัวด้านซ้าย รวม 32 จุด รวมรอยถลอก โดยทีมสัตวแพทย์ผ่าชันสูตรพบเลือดและน้ำในช่องท้องจำนวนมาก ผนังลำไส้มีปื้นเลือด 2 แห่ง และพบลูกตะกั่วคล้ายกระสุนปืนฝังตามผิวหนังด้านซ้าย สามารถเก็บได้ 6 เม็ด เส้นผ่านศูนย์กลางราว 1 เซนติเมตร ส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ.ปิล๊อก ส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานต่อไป
นอกจากนี้ยังพบเศษปากขวดแก้วแตกอยู่ภายในรูจมูกซ้ายของช้าง ขณะที่ชิ้นเนื้อจากหัวใจ ตับ ปอด ม้าม และไต ถูกเก็บส่งตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ
เบื้องต้น พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 (อู่ล่อง) ได้รวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปิล๊อก เพื่อเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย