วันเดียวสองเหตุสะเทือนใจ! ช้างป่าถูกยิงล้มกลางป่า–จนท.ทุ่งใหญ่นเรศวรถูกรุมทำร้ายดับ

กาญจนบุรี - เกิดเหตุสลดซ้อนในวันเดียว ทั้งพบซากช้างป่าเพศเมียถูกยิงกลางพื้นที่รอยต่อเขาแหลม–ทองผาภูมิ พร้อมการสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า “ครูตู้” ถูกช้างป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รมว.ทส. สั่งดูแลครอบครัวเต็มที่
วันนี้ (24 พ.ย.) นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มอบหมายให้คณะสัตวแพทย์ลงพื้นที่ผ่าพิสูจน์ซากช้างป่าเพศเมีย ที่ถูกชาวบ้านพบเสียชีวิตภายในป่ารอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลมและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ท้องที่บ้านปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา นายโดม จันทร์สุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และนายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบช้างป่าเพศเมียล้มอยู่ในพื้นที่ไร่ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ และพบว่าช้างมีบาดแผลหลายจุดคาดว่าเป็นรอยกระสุนปืน เบื้องต้นได้กั้นพื้นที่เกิดเหตุ และประสานพนักงานสอบสวน สภ.ปิล๊อก พร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับทีมสัตวแพทย์
สำหรับพื้นที่ที่พบซากช้างอยู่ในไร่นายสุเชาว์ เกิดลาภ อายุ 69 ปี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลหาตัวผู้ก่อเหตุที่แท้จริง
ขณะเดียวกัน ช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. วันเดียวกัน นายราชันย์ได้รับรายงานจากนายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ว่า นายบัญชา ไกรศรีบารมี หรือ “ครูตู้” พนักงานพิทักษ์ป่า หัวหน้าหน่วยทิขุ ได้ถูกช้างป่าเข้าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่รีบนำส่ง รพ.ทองผาภูมิ แต่ในเวลา 23.00 น. แพทย์ยืนยันว่า นายบัญชาเสียชีวิตจากบาดแผลรุนแรง
ครอบครัวได้นำศพส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวช รพ.ศูนย์ราชบุรี ก่อนประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี โดยครอบครัวยืนยันไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมสั่งการให้กรมอุทยานฯ ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกด้าน เนื่องจากเป็นผู้สละชีวิตเพื่อพิทักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าของชาติ
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ มอบหมายหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้กำลังใจครอบครัวและสนับสนุนการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติเป็นการเร่งด่วน
สำหรับนายบัญชา ไกรศรีบารมี อายุ 45 ปี เป็นชาว อ.ทองผาภูมิ อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน) มีความตั้งใจทำงานพิทักษ์ป่ามาอย่างต่อเนื่องจนได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมงานจำนวนมาก
ขณะที่เพจ “พลวีร์ บูชาเกียรติ” ได้โพสต์ไว้อาลัย พร้อมข้อความ “ครูตู้จะอยู่ในใจพวกเราเสมอ” มีผู้เข้าแสดงความเสียใจจำนวนมาก