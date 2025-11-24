อช.เขาแหลมหญ้า ขอความร่วมมือห้ามตั้งหิน หยุด "Rock Stacking" เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว งดการเคลื่อนย้ายหรือตั้งหิน เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติในทุกพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวหยุดทำลายสมดุลธรรมชาติจากกิจกรรมการตั้งหิน โดยระบุข้อมูลว่า
ทราบหรือไม่ว่าการเรียงก้อนหินสวย ๆ ที่ดูเหมือนเป็นกิจกรรมเล็กน้อยในพื้นที่ธรรมชาติ กำลังสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศขนาดเล็ก ที่เปราะบาง?
เราขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่าน งดการเคลื่อนย้ายหรือตั้งหิน (Rock Stacking) ในทุกพื้นที่นะครับ เพราะนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเบื้องหลังความสวยงาม:
ทำลายบ้านของสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว
บ้านและที่หลบภัยหายไป: ใต้ก้อนหินคือ "บ้าน" และ "ที่หลบภัย" ของสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก เช่น แมลง, กุ้งฝอย, ปูน้ำจืด, หรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก การยกหินขึ้นเพียงไม่กี่วินาที อาจทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ บาดเจ็บ สูญเสียที่อยู่อาศัย หรือตายได้โดยตรง
ระบบนิเวศเสียหาย: นี่คือ ปัญหาเล็กที่สะสมจนกลายเป็นผลกระทบใหญ่ ต่อระบบนิเวศขนาดเล็กที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสมดุล
รบกวนสมดุลธรรมชาติและทัศนียภาพ
รบกวนทางน้ำและการพังทลาย: หินแต่ละก้อนมีหน้าที่ตามธรรมชาติ เช่น ป้องกันการพังทลายของดิน หรือควบคุมทิศทางและอัตราการไหลของน้ำในลำธาร เมื่อย้ายออกไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อหน้าดินได้
ทำลายการเติบโต: การย้ายหินทำลาย ตะไคร่น้ำ มอส และรากพืช ที่เติบโตช้าและเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศบริเวณนั้น
ทัศนียภาพผิดเพี้ยน: การสร้างกองหินจำนวนมาก ทำให้ภูมิทัศน์ตามธรรมชาติสูญเสียความบริสุทธิ์ลง และยังกระตุ้นให้เกิด "ผลกระทบแบบห่วงโซ่" คือเห็นแล้วทำตาม จนพื้นที่เต็มไปด้วยกองหินที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
คำแนะนำด้านความรับผิดชอบ
หินนำทาง: ในบางพื้นที่ กองหิน (cairn) ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์นำทางที่สำคัญ การสร้างกองหินใหม่โดยไม่มีจุดหมายอาจทำให้ผู้เดินทางสับสนและหลงทางได้
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ: การตั้งหินถือเป็น พฤติกรรมท่องเที่ยวที่ไม่รับผิดชอบ ที่เราต้องร่วมกันแก้ไข ขอให้ทุกท่านช่วยกัน รักษาสภาพแวดล้อมให้คงเดิมที่สุด เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวและคงความงามต่อไป
หลักการง่าย ๆ คือ: "เห็นหินที่ไหน ให้หินอยู่ที่นั่น" อย่าเก็บ อย่าสร้าง เพื่อให้สัตว์เล็ก ๆ ได้มีบ้านที่ปลอดภัยนะครับ
สิ่งที่เราขอความร่วมมือ: อย่าเคลื่อนย้ายหิน หรือทำกิจกรรม Rock Stacking
ช่วยกันเป็นหูเป็นตา: หากเห็นกองหินที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โปรดอย่าเข้าร่วม
นำกลับไปเพียงภาพถ่าย: ทิ้งไว้เพียงรอยเท้า และนำกลับไปเพียงภาพความประทับใจเท่านั้น
ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติของเราครับ