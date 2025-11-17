จับคาหลุม! แก๊งพม่า-กะเหรี่ยงร่อนทองป่าปิล๊อกคี่ หัวหน้าอุทยานฯทองผาภูมินำทีมลุยกลางดึก รวบ 4 ราย ของกลางอื้อ ทั้งปืน-กระสุน-เงินจ๊าต

กาญจนบุรี - หัวหน้าอุทยานฯ ทองผาภูมิ สนธิกำลังทหาร–ฝ่ายปกครอง บุกเข้าปิดล้อมคนร้ายลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำกลางป่าต้นน้ำชั้น 1A เหนือปิล๊อกคี่ หลังกล้องวงจรปิดแจ้งเตือน พบกว่า 15 คนถืออาวุธบุกป่า ก่อนหนีแตกกระเจิงในความมืด รวบได้ 4 ราย คาหลุม พร้อมยึดของกลางกว่า 40 รายการ
วันนี้ (17 พ.ย.) นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนายราชันย์ บัวตรี ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้สั่งการให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะการบุกรุกขุดดินร่อนแร่ทองคำในเขตอุทยานซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศ
นายยุทธพงค์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 68 ตนพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งอำเภอทองผาภูมิ ที่ 329/2567 ภายใต้การอำนวยการของนายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ และหน่วยทหารเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าปิล๊อกคี่ เพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านป่าไม้ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา
กระทั่งเวลา 22.00 น. ระบบกล้องวงจรปิดแจ้งเตือน พบชายประมาณ 15 คน พร้อมอาวุธปืนยาวและปืนพก เดินเท้าเข้าพื้นที่แปลงตรวจยึด 13-3-68 ไร่ พิกัดป่าปิล๊อกคี่ เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและป่าสงวนป่าเขาช้างเผือก หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จึงนำกำลังเดินเท้าเข้าไปร่วมวางแผนปิดล้อม
เมื่อถึงพื้นที่ เวลา 23.30 น. เจ้าหน้าที่ดักซุ่มสังเกตการณ์ ก่อนพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยแยกย้ายลงหลุมเพื่อขุดดินร่อนแร่ทองคำ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่ผู้ต้องหาใช้ความมืดและเส้นทางคุ้นเคยหลบหนีกระเจิงกว่า 10 ราย ทิ้งอุปกรณ์ผิดกฎหมายไว้จำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหา 4 รายได้คาหลุม ประกอบด้วย 1.นายอาว อายุ 35 ปี (ชาวพม่า) 2.นายออง ลวิน ฟิโอ อายุ 30 ปี (ชาวพม่า) 3.นายจอแล อายุ 44 ปี (ชาวพม่า) 4.นายตูหละ อายุ 45 ปี (ชาวกะเหรี่ยง บ้านปิล๊อกคี่)
จากการตรวจค้นรอบพื้นที่ พบกระเป๋าและสิ่งของตกค้างจำนวนมาก รวมถึงบัตรพลเมืองเมียนมา 5 ใบ คือ นายมาวตุยเอ, นายซอเลทู, นายซอแอะแล, นายเต๊ะไปอู และนายซอเนเนวา พร้อมของกลางรวม 40 รายการ เช่น โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง ไฟฉายคาดศีรษะ ชะแลง กระสอบบรรจุดินแร่ วิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง ธนบัตรเมียนมา รวมกว่า 3 แสนจ๊าต อาวุธปืนยาวลูกกรดไทยประดิษฐ์ และกระสุน .22 จำนวน 10 นัด
หลังสอบปากคำเบื้องต้น เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาเดินเท้าฝ่าภูเขาสูงสลับซับซ้อนกลับมายังที่ทำการอุทยาน และส่งต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปิล๊อก ดำเนินคดีรวม 7 ข้อหา ทั้งตาม พ.ร.บ.ป่าไม้, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ, พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนฯ