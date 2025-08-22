ทองผาภูมิ–อุทยานฯ ปูพรมตรวจ 267 หลังคาเรือนบ้านปิล๊อกคี่ สกัดประชากรแฝงลักลอบร่อนทองคำ

กาญจนบุรี – หลายหน่วยงานสนธิกำลัง กว่า50 นาย ลงพื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ ตรวจเข้มบ้านเรือน267 หลัง
คุมเข้มการเข้าออกหมู่บ้าน หลังพบมีประชากรแฝงใช้เป็นฐานลักลอบร่อนแร่ทองคำกลางป่าต้นน้ำชั้น1A ติดชายแดนไทย–พม่า พร้อมสั่งห้ามร้านทอง–ร้านค้าในพื้นที่ รับซื้อหรือจำหน่ายอุปกรณ์ร่อนทองโดยเด็ดขาด
นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. ตนเองพร้อมด้วยนายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานกว่า 50 นาย ทั้งทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เจ้าท่าภูมิภาค และฝ่ายปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ เพื่อปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม และป้องกันการลักลอบขุดเจาะร่อนหาแร่ทองคำในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ต่อเนื่องเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น 1A
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้หลายราย พร้อมของกลางกว่า 100 รายการ ความเสียหายจากการลักลอบขุดแร่ทองคำทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำไปแล้วกว่า 27 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อรัฐมากกว่า 1.9 ล้านบาท พื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากชายแดนไทย–พม่าเพียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเข้มบ้านเรือนในหมู่บ้านปิล๊อกคี่จำนวน 267 หลังคาเรือนอย่างละเอียด พบมีประชากรแฝงบางส่วน รวมทั้งรถจักรยานยนต์จำนวนมากซุกซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านในลักษณะผิดสังเกต คาดว่าอาจใช้เป็นยานพาหนะขนคนไปยังแหล่งขุดทองที่อยู่ห่างไป 16 กิโลเมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการคัดกรองและผลักดันออกนอกพื้นที่ต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวด โดยตั้งจุดตรวจสกัดและคุ้มบ้านใหม่ที่หมู่บ้านเกริงแกละ จัดเวรยามเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ตชด. และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สับเปลี่ยนเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำหนดประชุมราษฎรเพื่อสร้างความเข้าใจ และบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร จัดทำบัญชีรถทุกคันที่เข้าออกหมู่บ้าน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถโฟร์วิล
ขณะเดียวกัน นายอำเภอทองผาภูมิยังมีหนังสือแจ้งไปยังร้านทองในพื้นที่ ขอความร่วมมืองดรับซื้อแร่ทองคำที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และกำชับร้านค้าในหมู่บ้านงดขายอุปกรณ์ร่อนแร่โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการสนับสนุนการกระทำผิด ซึ่งผลการปฏิบัติได้รายงานให้นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบแล้ว