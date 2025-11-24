วางไว้ถึงสวนส้มโอชายแดนเชียงใหม่!ทหารผาเมืองรับแจ้ง-ตรวจยึดยาบ้าเกือบล้านเม็ด

เชียงใหม่ - วางไว้ถึงสวนส้มโอ ชายแดนเชียงดาว เฉย..กกล.ผาเมือง เผยพลเมืองดีแจ้งเจอถุงปริศนาใต้ต้นส้มโอท้ายบ้านแก่งปันเต๊า พอไปตรวจเจอใส่ยาบ้ามาเต็ม เบ็ดเสร็จเกือบล้านเม็ด
วันนี้ (24 พ.ย.68) บก.คปส.1 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าตรวจพบถุงพลาสติกสีดำต้องสงสัยวางกองไว้บริเวณสวนส้มโอท้ายหมู่บ้านแก่งปันเต๊า หมู่ 10 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ถุง จึงได้จัดกำลังพลร่วมกับชุดปฏิบัติการสุขนัททหาร (สท.) 3 มว.สท.กองกำลังผาเมือง และเจ้าหน้าที่ สภ.เชียงดาว ไปทำการตรวจสอบ
กระทั่งพบถุงพลาสติกสีดำจำนวน 4 ถุง วางอยู่ใต้ต้นส้มโอในสวน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบผู้ใดเป็นเจ้าของและไม่มีบุคคลใดอยู่บริเวณดังกล่สว เมื่อเปิดตรวจดูภายพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ถุงละจำนวน 200,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 800,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและทำการขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
เบื้องต้นคาดว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้นำเข้าของกลางมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำไปเก็บซ่อนไว้ในสวนดีงกล่าวเพื่อรอจังหวะให้คนขนเจ้าสู่ชั้นในของประเทศ เนื่องจากบริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของก่านตรวจแก่งปันเต้าบนถนนสายฝาง-เชียงใหม่.