ไฟไหม้โรงแรม ซ.อุดมสุข 17 มีคนพลัดตกชั้น 7 บาดเจ็บ 1 ราย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว

เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมใน ซ.อุดมสุข 17 มีคนพลัดตกจากชั้น 7 บาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าระดมฉีดน้ำ และช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาจนหมด ล่าสุด เพลิงสงบแล้ว
วันนี้ (25 ต.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 12.24 น. พ.ต.อ.สุรพงษ์ สุขแย้ม ผกก.สน.บางนา รับแจ้งเหตุเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ซอยอุดมสุข 17 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง ถึงที่เกิดเหตุ เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 7 เพลิงกำลังลุกไหม้
เวลา 12.35 น. ได้ทำการช่วยเหลือผู้ติดค้างบริเวณชั้นที่ 7 จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนำลงมาด้านล่าง
เวลา 12.41 น. ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ตกจากที่สูง ประสานรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือ
เวลา 12.42 น. พบผู้ติดค้างเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าช่วยเหลือ
เวลา 12.48 น. ได้ทำการช่วยเหลือผู้ติดค้างจำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง ลงมาด้านล่างเรียบร้อย
เวลา 13.10 น. ขณะนี้เพลิงลุกไหม้ไปแล้ว ประมาณ 3 ห้อง และได้ทำการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างบริเวณระเบียงชั้นที่ 7 ได้ช่วยเข้ามาชั้นที่ 6 เป็นที่เรียบร้อย
เวลา 13.14 น. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณชั้นที่ 6 ทั้งชั้นไม่มีผู้ติดค้าง และชั้นที่ 8 มีผู้ติดค้าง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือนำลงมาด้านล่าง
เวลา 13.24 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรม ซอยอุดมสุข 17 ขณะนี้เพลิงสงบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วบริเวณชั้นที่ 8 ไม่พบผู้ติดค้าง รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ