กลับแล้ว“ทริปน้ำไม่อาบ”โดนจับเบ็ดเสร็จ 1992 ราย ยึดรถ 10 คัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบูรณ์ - กลับแล้ว“ทริปไม่อาบน้ำ” รวมกลุ่มตั้งขบวนสองล้อ กว่า 7,000 คัน เที่ยวหล่มเก่า-เขาค้อ..เบ็ดเสร็จโดนจับดำเนินคดีเกือบ 2,000 คัน ขับเสพ 1 หิ้วน้ำท่อมขาย 5 ยึดรถ 10 คัน


กรณีกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์นัดหมายรวมตัวร่วมกิจกรรม "ทริปน้ำไม่อาบ" เที่ยวพื้นที่อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.2568 ซึ่งทางจังหวัดฯได้ระดมกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยทางถนนและความสงบเรียบร้อย

บูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขนส่ง สาธารณสุข และท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสภาพและเอกสารรถ ตรวจวินัยจราจรและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ตรวจหาสารเสพติดในผู้ขับขี่ ตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มดังกล่าวเข้ามาทำกิจกรรมจนกระทั่งถึงช่วงเย็นของวันที่ 23 พ.ย.

ล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานว่าจากการตรวจรถจักรยานยนต์ 7,338 คัน รถยนต์ 909 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีทั้งสิ้น 1992 ราย ได้แก่ ท่อดัง 96 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ 1,495 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 72 ราย ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 56 ราย ไม่เสียภาษี 35 ราย ขับเสพ 1 ราย ขับรถกีดขวาง 5ราย เปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดไปจากรายการจดทะเบียน 24 ราย ไม่ได้รับอนุญาตขับรถ(รถสไลด์) 1 ราย ขับรถไม่ได้รับอนุญาต(ไม่มีใบขับขี่) 207 ราย

นอกจากนั้นยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน 10 คัน รวมทั้งจับกุมผู้จำหน่ายน้ำกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 5 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางกลับของกลุ่มน้ำไม่อาบในครั้งนี้ยังคงมีบางส่วนขับขี่ด้วยความประมาทหวาดเสียวและทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแต่โชคดีครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด








