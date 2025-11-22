“ทริปน้ำไม่อาบ”วันแรกพบทำผิดแล้วเกือบ 1 พันราย เสพยาอีก 2

เพชรบูรณ์ - เมืองมะขามหวาน บูรณาการทุกภาคส่วนตรวจเข้าขบวน จยย. “ทริปน้ำไม่อาบ” รวมกล่มแว้นสองล้อเที่ยวหล่มเก่า-เขาค้อ เจอกระทำผิดแล้วเกือบพันราย-เสพยามาอีก 2
วันนี้( 22 พ.ย.68) กรณีกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมากนัดรวมตัวในกิจกรรม “ทริปน้ำไม่อาบ” คาดว่ามากกว่า 8,000 คัน เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ ระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2568 ส่งผลให้การจราจรบนทางหลวงหมายเลข 21 หลายช่วงมีปริมาณรถหนาแน่นตั้งแต่เช้ามืด
ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ทั้งปกครอง ขนส่ง ตำรวจ ปปส. กอ.รมน เพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
มอบหมายให้ทุกอำเภอที่อยู่บนเส้นทางหลักประกอบด้วย อำเภอศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ เมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว และอำเภอหล่มเก่า ดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรอย่างเข้มงวด พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
โดยได้กำหนดให้ อำเภอศรีเทพ และอำเภอหล่มสัก ตั้งจุดตรวจหลัก 2 จุด ได้แก่ จุดตรวจหลักอำเภอศรีเทพ บริเวณ ทล.21 กม. 92+110 (มอดินแดง) จุดตรวจหลักอำเภอหล่มสัก บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 (สี่แยกอาเซียน) ตำบลน้ำชุน พร้อมให้ทุกอำเภอตั้ง จุดตรวจรอง ตามความเหมาะสม บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สำนักงานขนส่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อดำเนินการตรวจสภาพและเอกสารรถจักรยานยนต์ ตรวจวินัยจราจร พร้อมเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ตรวจหาสารเสพติดในผู้ขับขี่ ประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จัดระเบียบการใช้เครื่องเสียงไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์พบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ขนส่ง รวมแล้ว 953 ราย และนอกจากนั้นจุดตรวจ สภ.ศรีเทพยังตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน)ของผู้ขับขี่ จยย. 2 ราย จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป