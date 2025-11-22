ทล.21 สระบุรี-หล่มสัก กระหึ่มแต่เช้า!สองล้อทั่วทิศบิดร่วมขบวน“ทริปน้ำไม่อาบ”

เพชรบูรณ์ – บางคันแต่งเต็ม บางคันเบิ้ลเครื่องสนั่นถนนตั้งแต่ตีสองตีสาม..ทางหลวงหมายเลข 21 สระบุรี-หล่มสัก เสียงกระหึ่มแต่เช้ามืด เมื่อขบวน จยย.ทั่วสารทิศมุ่งหน้าร่วมกิจกรรมตามนัด “ทริปน้ำไม่อาบ”เที่ยวหล่มเก่า-เขาค้อ ขณะที่ ตร.-ปกครอง-ขนส่ง ตั้งจุดตรวจเข้มทุกเส้นทาง
วันนี้(22 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนรถจักรยานยนต์ ที่ได้นัดหมายรวมตัวร่วมกิจกรรม “ทริปน้ำไม่อาบ” ท่องเที่ยว ในพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า และ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2568 ต่างพากันเดินทางมาตามนัดกันนับพันๆคัน
ซึ่งกลุ่มรถจักรยานยนต์ “ทริปน้ำไม่อาบ” มีการนัดหมายผ่านโซเชียลฯ ออกจากจุดเดิมบริเวณเขาขาด ก่อนใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่าน อ.ชัยบาดาล ในช่วงประมาณ 03.00 น. เข้าสู่พื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ในช่วงเช้ามืดวันนี้ (22 พ.ย. 68) จากนั้นผ่าน อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน และ อ.หนองไผ่
บางส่วนเริ่มเดินทางถึงเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พบรถสไลด์และรถยนต์จำนวนมากจอดตามริมทาง จุดพักรถ และปั๊มน้ำมัน เพื่อปล่อยรถจักรยานยนต์ที่บรรทุกมาลง ก่อนรวมตัวขับเข้าสู่เมือง โดยรถหลายคันขับด้วยความเร็ว และพบผู้ขับขี่บางส่วนไม่สวมหมวกนิรภัย
บางกลุ่มใช้เส้นทางสายรอง มีการสวมหมวกนิรภัยค่อนข้างครบถ้วน และไม่ใช้ความเร็วมากนัก แต่สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือ “เสียงท่อดังเป็นเอกลักษณ์”
ซึ่งปีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสติกเกอร์ 2 ชุด ได้แก่ สติกเกอร์สี่เหลี่ยมรูปคนขับ จยย. พร้อมข้อความ “น้ำไม่อาบ” และสติกเกอร์ข้อความ “#ท้ายตลาดล่างนิวส์” โดยประกาศจำหน่ายให้ผู้ร่วมทาง พร้อมข้อความแจ้งว่า “ใครโดนจับโทร 098-8697125 เคลียร์ได้ทุกด่าน – ลงชื่อ เมลาย รัชดา (ผู้จัด)”
อย่างไรก็ตาม มีอีกข้อความที่สวนทางกัน เมื่อ “เมลาย” ปฏิเสธเสียงแข็งว่า ทริปแว้นน้ำไม่อาบปีนี้ไม่เกี่ยวกับตนเอง ใครทำอะไรรับผิดชอบกันเอง ทำให้เกิดคำถามบนโลกออนไลน์ว่า “แล้วปีนี้ใครเป็นเจ้าภาพจัดกันแน่?” โดยทั้งสองข้อความเผยแพร่มาจากเพจเดียวกัน สร้างความสับสนให้ผู้ติดตามอย่างมาก
และเมื่อถึงเวลานัดหมาย ทางหลวงหมายเลข 21 สระบุรี-หล่มสัก ตลอดทั้งสายตั้งแต่ อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน อ.หนองไผ่ เต็มไปด้วยจักรยานยนต์ทริปน้ำไม่อาบ บางรายก็เบิ้ลรถเสียดัง และขับขี่ด้วยความเร็วน่าหวาดเสียวเต็มถนนไม่สนใจรถคันอื่น
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง ได้ตั้งจุดตรวจแต่ในแต่ละอำเภอ โดยเฉพาะเส้นทางเข้าสู่ทางด้านอำเภอศรีเทพ มีการตั้งจุดตรวจใหญ่ มีทั้งการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ตรวจเอกสาร รวมทั้งมีการตรวจสารเสพติดด้วย
ด้านแม่ค้าไก่ย่าง ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้เตรียมตัวมาขายให้ทริปน้ำไม่อาบโดยเฉพาะ เตรียมของมาเปิดร้านตั้งแต่ ตี 4 และก็ได้ดีกว่าวันปกติทั่วไป ส่วนจักรยานยนต์ที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ขับขี่ดี แต่ก็มีแค่บางรายที่ขับขี่ไม่ดีบ้าง
ขณะเดียวกันเสียงในโซเชียล ก็มีทั้งชอบและไม่ชอบ โดยส่วนมากบ่นเรื่องรถเสียงดังตั้งแต่ตี 2 ไม่ได้หลับได้นอน บางรายก็บอกปีละครั้ง ใจเย็นๆ คนไทยด้วยกัน ไม่ใช่เขมร, คนเราร้อยพ่อพันแม่ ไม่สามารถเหมือนกันได้ ประเทศไทยเป็นของคนไทย คนไทยเที่ยวไทย มาเถอะค่ะปีนึงเขามาครั้งเดียวเสียงดังแค่ไหนก็ไห้อภัยได้คะ ขับกันดีๆดูแลกัน เหนื่อยก็จอดพัก เที่ยวไห้สนุกนะคะ
ทั้งนี้ในปีที่ผ่านๆ มา ขบวนจักรยานยนต์ทริปน้ำไม่อาบ ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักว่า บางรายขับขี่รถจักรยานด้วยความเร็ว น่าหวาดเสียว ทำให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความเดือดร้อนให้แก่นักท่องเที่ยวรายอื่นๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย