พม่ารบกะเหรี่ยงระลอกใหม่ กระสุนทะลุแดนโดนบ้านชาวแม่สอดเสียหายอีก 6 หลัง

ตาก – กะเหรี่ยง-พม่ายังรบหนักติดชายแดนแม่สอด..แม่ทัพภาคที่ 3 -ผู้ว่าฯตาก ลงพื้นที่ยังได้ยินเสียงปืนจนถึงสุดสัปดาห์นี้ พบกระสุนปืน ค.ทะลุพรมแดนตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านเสียหายแล้ว 6 หลังคา หนึ่งในนั้นบอกโชคดีไม่นั่งถอนหญ้าเหมือนทุกวัน ทำรอดหวุดหวิด
การสู้รบระหว่างกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(เคเอ็นยู)กองพลที่ 6 กับฝ่ายทหารเมียนมา กองพล 22 ที่บ้านมินละป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน หมู่ที่4 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ยังระอุ และรุนแรงจนถึงสุดสัปดาห์นี้
เมื่อทหารเมียนมา พยายามยึดพื้นที่คืนจากฝ่ายกะเหรี่ยงทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตอบโต้กันด้วยอาวุธหนัก และปืนเล็กอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระสุนปืนค.81 และปืนเล็กล้ำมาตกในเขตไทย สะเก็ดระเบิดกระจายไปทั่วหมู่ที่ 4 จนบ้านเรือนราษฎรไทยได้รับความเสียหายแล้ว 6 หลังคา มีเพดาน รั้วกำแพง กระจกหน้าต่าง สายไฟฟ้า สายเคเบิล และรถยนต์กระบะ สีขาวเสียหาย 1 คัน
ล่าสุดพล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 และนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้นำเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ครั้งก่อนมีการยิงมาแล้วครั้งหนึ่ง และครั้งนี้มีการยิงมาเป็นรอบที่2 ทางฝ่ายไทยจำเป็นต้องยิงกระสุนควันขนาด120 มม.แจ้งเตือนไป แต่ถ้ายังมียิงเข้ามาอีกก็จะขออนุมัติจากกองทัพบกในการตอบโต้จากเบาไปหาหนักทันที ส่วนการดูแลราษฎรไทยตามแนวชายแดนนั้น เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ลงไปพื้นที่ทันทีเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
“ได้มีการแจ้งผ่านไปยังคณะกรรมการชายแดนไทย เมียนมา ผ่านทีบีซี. ไปยังฝ่ายเมียนมา และได้ประสานไปยังฝ่ายชนกลุ่มน้อย ขอให้ทั้ง 2 ฝ่ายสู้รบกันอยู่ในกรอบ และไม่มีกระสุนล้ำเข้ามายังเขตไทย”
นายคำ นวลอ้าย อายุ 75 ปี เจ้าของ 41 หมู่ 4 บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน กล่าวว่า โชคดีในช่วงเกิดเหตุ ไม่มีใครอยู่บ้าน ปกติจะถอนหญ้าบริเวณแปลงผักข้างบ้านในจุดที่กระสุนปืนค.ตก และถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก ก็จะตัดสินใจจะย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังเพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ ในขณะนายชูศักดิ์
ผวจ.ตากกำลังไปเยี่ยมราษฎรที่บ้านนายคำนั้น (22 พ.ย.) ก็ยังมีเสียงปืนจากการปะทะกัน
และมีกระสุนปืนค.มาตกใส่บ้านเรือนราษฎรไทยอีก 1 นัดด้วย