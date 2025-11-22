สลด! ไฟรั่วกลางน้ำท่วมบางปะอิน แม่ถูกช็อตตกใต้น้ำ ลูกชายเข้าช่วยถูกดูดดับคู่ ชาวบ้านเผยเคยร้องการไฟฟ้าให้แก้ไขก่อนเกิดเหตุ

พระนครศรีอยุธยา - เหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นใต้ถุนบ้านที่น้ำท่วมขัง บางปะอิน แม่วัย 38 ปีถูกไฟรั่วช็อตร่วงจมน้ำ ลูกชาย 17 ปีรีบเข้าช่วยแต่โดนกระแสไฟฟ้าดูดดับทั้งคู่ เพื่อนบ้านเผยเคยแจ้งการไฟฟ้าให้ตรวจสอบและย้ายสายเมน แต่ยังไม่ทันดำเนินการจนเกิดโศกนาฏกรรม
วันนี้ ( 22 พ.ย.) พ.ต.ท.นักรบ ชอบทำงาน สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดจมน้ำ 2 ราย ภายในบ้านเลขที่ 58 หมู่ 6 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์และทีมกู้ชีพโรงพยาบาลราชธานีรุดตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านยกใต้ถุนสูง แต่พื้นที่ด้านล่างถูกน้ำท่วมเต็ม พบ นางสาวศรัณรัตน์ ภู่ระหงษ์ อายุ 38 ปี ลอยคว่ำหน้าอยู่บนผิวน้ำ เจ้าหน้าที่ต้องผูกเชือกดึงตัวขึ้นมาอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยังมีกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ ก่อนทำ CPR และนำส่งโรงพยาบาลบางปะอิน
บริเวณโครงสร้างเสาเหล็กใต้ถุนซึ่งถูกน้ำท่วมยังมีประกายไฟและเสียงช็อต เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงไปช่วยรายที่สองได้ทันที จนต้องประสานการไฟฟ้าบางปะอินมาตัดกระแสไฟ ก่อนเข้ากู้ร่าง นายศุภวัฒน์ ภู่ระหงษ์ อายุ 17 ปี ลูกชายผู้บาดเจ็บขึ้นมาให้การช่วยเหลือ แต่สุดท้ายทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบ พบตัวบ้านเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหลัง รอบบ้านมีไม้รกทึบ สายเมนไฟฟ้าพาดผ่านใกล้หลังคา หัวมุมบ้านพบรอยถลอก–รอยไหม้บนสายไฟ คาดว่าถูกลมแรงพัดจนเสียดสีกับโครงเหล็ก ทำให้ไฟรั่วลงสู่บริเวณน้ำท่วมใต้ถุนบ้าน
เพื่อนบ้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ได้ยินเสียงลูกชายร้องว่า “แม่จมน้ำ!” ก่อนเสียงเงียบหายไป เมื่อตรวจดูพบแม่ลอยอยู่ แต่ไม่มีใครกล้าลงช่วยเพราะกลัวถูกไฟดูด จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนเด็กชายจมหายตั้งแต่แรกเกิดเหตุแล้ว
ชาวบ้านเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยรวมตัวแจ้งการไฟฟ้าให้มาตรวจสอบสายเมนที่หย่อนและพาดผ่านหลังคาบ้าน รวมทั้งกิ่งไม้ที่ทับสาย ขอให้ย้ายเสาไฟไปจุดใหม่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า กระทั่งหลายวันมานี้ลมแรงทำให้สายไฟเกี่ยวตัวบ้านจนเกิดเหตุร้าย ขณะนี้ชาวบ้านวอนให้การไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขทันทีเพื่อป้องกันเหตุซ้ำ
ด้าน นางสุมาลี ภู่ระหงษ์ อายุ 63 ปี แม่ของผู้ตาย กล่าวทั้งน้ำตาว่า ออกไปทำงานตามปกติ ไม่คิดว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับลูกและหลาน “แจ้งให้การไฟฟ้ามาดูตั้งนานแล้ว ทำไมไม่มาดูแล ใครจะรับผิดชอบชีวิตลูกหลานฉัน” เธอกล่าวด้วยความเสียใจ
พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพหลักฐาน และเชิญเพื่อนบ้านผู้พบเหตุสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมประสานการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบและหารือมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยร่างทั้งสองจะถูกส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีต่อไป