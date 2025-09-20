ชาวบ้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่ไว้ใจ เร่งเสริมคันกั้นน้ำ–หนีน้ำขึ้นชั้นสอง บางบ้านลำบากไร้ห้องน้ำใช้

ชัยนาท - กรมชลฯ ยืนยันตรึงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึง 22 ก.ย.นี้ แต่ชาวบ้านสรรพยายังระส่ำ หวั่นฝนตกต่อเนื่องทำให้เพิ่มการระบายกะทันหัน ต่างเร่งเสริมคันดิน-กระสอบทรายป้องกันน้ำทะลัก หลายครัวเรือนต้องย้ายขึ้นชั้นสองใช้ชีวิตแออัดไร้ห้องน้ำสะดวก ขณะผู้ประสบภัยในชัยนาทพุ่งเกือบ 400 ครัวเรือน
วันนี้ (20 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้กรมชลประทานประกาศตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องถึงวันที่ 22 กันยายน 2568 เพื่อชะลอสถานการณ์น้ำ แต่ชาวบ้านในพื้นที่ท้ายเขื่อนยังคงกังวลว่าระดับน้ำอาจสูงขึ้นกะทันหัน เนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
หลายพื้นที่ในอำเภอสรรพยา จึงเร่งเสริมคันดินและกระสอบทรายให้แน่นหนาและสูงขึ้น โดยที่เทศบาลตำบลโพนางดำออก มีการระดมกำลังพลจากกองบิน 4 ตาคลี อสม. และชาวบ้านร่วมกันกรอกกระสอบทรายเสริมแนวกั้นน้ำตลอดแนวตั้งแต่หน้าวัดมะปรางถึงวัดสมอ เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลหาดอาษา ที่ชาวบ้านยังคงเร่งกรอกกระสอบทรายเสริมแนวกั้นน้ำบริเวณหมู่ 3 บ้านบางตาเณร ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของตำบล โดยเสริมคันเพิ่มเป็น 5 ชั้น 3 แถว ยาวประมาณ 200 เมตร พร้อมสูบน้ำที่ซึมลอดออกอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม มีบ้านเรือนราว 10 หลังคาเรือนที่อยู่นอกแนวคันกระสอบทรายถูกน้ำท่วมใต้ถุนสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านต้องย้ายสิ่งของขึ้นไปอาศัยชั้นบน บางครัวเรือนลำบากเพราะไม่มีห้องน้ำใช้ ต้องใช้ภาชนะชั่วคราวแทน เช่น คุณยายเล็ก ผิวเณร อายุ 87 ปี ชาวบ้าน ต.หาดอาษา เล่าว่าปกติอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน แต่ต้องขนข้าวของขึ้นชั้นบนทุกปีเมื่อเกิดน้ำท่วม ทำให้รู้สึกเหนื่อยและเครียด อีกทั้งบนบ้านอากาศร้อนและไม่มีห้องน้ำ ใช้ชีวิตลำบาก แม้ลูกหลานจะย้ายไปอยู่บ้านญาติใกล้เคียงแต่ยังคงแวะมาเยี่ยมดูแล
ด้านสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์อยู่ที่ 2,163 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาทอยู่ที่ 2,598 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา อยู่ที่ 15.23 เมตร
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยนาทรายงานว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ สรรพยา มโนรมย์ วัดสิงห์ และเมืองชัยนาท รวม 16 ตำบล 46 หมู่บ้าน 9 ชุมชน 2 เขตเทศบาล ผู้ประสบภัยเพิ่มเป็น 399 ครัวเรือน 1,024 คน เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด.