ชาวบ้านบางบาลเครียด! น้ำลดได้แค่ 3 วัน เจ้าพระยาระบายเพิ่ม หวั่นท่วมซ้ำหนักกว่าเดิม

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ยังน่าห่วง หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำอีก 100 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำที่เริ่มลดกลับสูงขึ้นอีกครั้ง ชาวบ้านโอดอยู่กับน้ำมานานกว่า 2 เดือน บางรายต้องพายเรือเข้าออกบ้านทุกวัน วอนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือ หวั่นน้ำท่วมรอบใหม่รุนแรงกว่าเดิม
วันนี้( 18 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต หลังชาวบ้านต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังติดต่อกันมานานกว่า 2 เดือน แม้ก่อนหน้านี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงได้เพียง 3 วัน แต่ล่าสุดกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งและบ้านเรือนประชาชนอีกระลอก
นางลักษณ์ อายุ 75 ปี อดีตข้าราชการครูบำนาญ ชาวบ้านหมู่ 3 ต.บ้านกุ่ม เปิดเผยว่า บ้านของตนอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม้จะเป็นบ้านยกสูงดีดหนีน้ำไว้แล้ว แต่ก็ยังถูกน้ำท่วมใต้ถุนมานานกว่า 2 เดือน เดิมทีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ระดับน้ำเริ่มลดลงจนพอมีความหวังว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ แต่เมื่อมีข่าวว่าทางเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำ ระดับน้ำก็กลับขึ้นมาอีก ทำให้รู้สึกเครียดและไม่อยากเปิดดูข่าวน้ำอีกต่อไป
“ตอนนี้ไม่เชื่อแล้วว่าระบายน้ำเท่าไร เช้าตื่นมาดูอย่างเดียวว่าน้ำขึ้นหรือลงแค่ไหน ยิ่งดูข่าวยิ่งเครียด อยากให้น้ำลดลงโดยเร็ว จะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม” — นางลักษณ์ กล่าวอย่างหมดหวัง
ด้านนางวิลาวรรณ อายุ 86 ปี ชาวบ้านอีกคน เล่าว่า ตั้งแต่บ้านถูกน้ำท่วม ต้องพายเรือเข้าออกบ้านทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 8 รอบ โดยเฉพาะช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ 05.00 น. ต้องตื่นมาส่งลูกชายไปทำงาน ส่วนลูกสาวอีกคนป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ต้องเดินทางไปฟอกไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทำให้ชีวิตทุกคนในบ้านลำบากมาก
“ตอนนี้ทุกวันเหมือนอยู่กลางน้ำ ต้องพายเรือส่งลูก ส่งคนป่วย ใช้ชีวิตยากลำบาก อยากให้น้ำลดไว ๆ จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง” — นางวิลาวรรณ กล่าวด้วยน้ำตาคลอ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันโอดครวญว่า แม้พยายามสร้างสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อสัญจร แต่ระดับน้ำที่ขึ้นลงไม่แน่นอนในแต่ละวัน ทำให้ใช้สัญจรลำบาก บางจุดสะพานไม้พังเสียหาย ต้องซ่อมใหม่อยู่บ่อยครั้ง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมรับมือน้ำหลากจากตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนที่ตั้งติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเสี่ยงถูกน้ำเอ่อท่วมซ้ำในช่วงสัปดาห์นี้
ชาวบ้านบางส่วนยังคงหวังให้หน่วยงานรัฐเร่งหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งการขุดร่องระบายน้ำเพิ่มเติมและการจัดเตรียมเรือรับส่ง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรและดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในช่วงน้ำยังไม่ลด