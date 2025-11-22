หน.อุทยานเอราวัณขึ้นโรงพักกลางดึก! ฟันรีสอร์ทดัง 7 ข้อหาหนัก บุกรุกอุทยาน–สร้างหรูกลางป่า ส่อถูก ปปง.ยึดทรัพย์

กาญจนบุรี - ปฏิบัติการเด็ดขาด “ฉก.ทส.” บุกตรวจรีสอร์ทหรูกลางพื้นที่อุทยานเอราวัณ พบซื้อขายที่ดินหลวงผิดกฎหมาย–ขยายพื้นที่บุกรุก–ผุดสิ่งปลูกสร้างกว่า 60 รายการไม่ขออนุญาต ก่อนหัวหน้าอุทยานฯ ถือหลักฐานแน่นขึ้นโรงพักแจ้ง 7 ข้อหาหนัก ด้าน รมว.ทส. “สุชาติ ชมกลิ่น” ประกาศชัด ที่ดินเป็นของประชาชน พร้อมเดินหน้าฟันทั้งกฎหมายอุทยาน ป่าไม้ และ ปปง.ยึดทรัพย์
จากกรณีนายชุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ ทส. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน สนธิกำลังเข้าตรวจค้นรีสอร์ทชื่อดังในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี หลังพบเบาะแสการยึดถือครอบครองและปรับเปลี่ยนสภาพที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณโดยผิดกฎหมาย
ในการตรวจค้นพบว่า เจ้าหน้าที่จับพิกัดรอบพื้นที่รวม 16–0–08 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานฯ ทั้งแปลง 1 .ตรวจพบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างครบวงจร กว่า 62 รายการ ทั้งอาคารต้อนรับ ห้องพัก บ้านพักคนงาน ระบบน้ำ–ไฟฟ้า และเส้นทางยกระดับ 2. ตรวจข้อมูลการครอบครองเดิมปี 2562 ตาม ม.64 พบมีการ ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 3–3–21 ไร่พบหลักฐานโฆษณาให้บริการที่พักทางออนไลน์ พร้อมบัญชีรับเงินของเจ้าของรีสอร์ท
พบเอกสารซื้อขายที่ดินปี 2558 ตรวจคุณภาพลุ่มน้ำอยู่ในเขตชั้น 1A, 2 และ 3 พื้นที่ดังกล่าวเข้าลักษณะ “บุกรุกใหม่หลังปี 2557” ไม่เข้าข่าย ม.64 พ.ร.บ.อุทยานฯ
ล่าสุดเมื่อเวลา 23.57 น. คืนวันที่ 21 พ.ย. ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 22 พ.ย. นายพิพัฒน์ ฉิมพลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์ ดำเนินคดีต่อเจ้าของรีสอร์ทดังกล่าว รวม 7 ข้อหา ได้แก่
1.ก่อสร้าง–แผ้วถาง–ยึดครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.ป่าไม้ ม.54, 55, 72 ตรี)
2.ยึดถือครอบครองและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในเขตอุทยานฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.อุทยานฯ ม.19(1), 41)
3.กระทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ–ระบบนิเวศเสื่อมสภาพ (ม.19(2), 42)
4.ประกอบกิจการหรือหาผลประโยชน์ในเขตอุทยานฯ โดยไม่มีอนุญาต (ม.19(6), 44)
5.ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรของรัฐ ต้องชดใช้ตาม ม.40
6.ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.โรงแรม ม.15, 59)
7.ก่อสร้าง–ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ม.21, 65)
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจยึดพื้นที่บุกรุก 16–0–08 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง 62 รายการ พร้อมจัดทำบันทึกตรวจยึดเพื่อส่งพนักงานสอบสวน และจะดำเนินการประเมินค่าเสียหายของรัฐตาม ม.40 ต่อไป
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่า ชุดเฉพาะกิจ ทส. พบหลักฐานชัดเจนว่ามีการซื้อขายที่ดินของรัฐผิดกฎหมาย ขยายพื้นที่บุกรุกเพิ่ม และสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่รับอนุญาต พร้อมระบุว่า “ที่ดินแห่งนี้เป็นของแผ่นดิน เป็นของประชาชนทุกคน ไม่ยอมให้ใครมายึดถือครอบครองผิดกฎหมาย”
พร้อมสั่งการหัวหน้าอุทยานทั่วประเทศ หากพบความผิดปกติหรือมีผู้มีอิทธิพลแทรกแซง ให้แจ้งตรงถึงรัฐมนตรีทันที เพื่อส่งชุด ฉก.ทส. ลงพื้นที่สนับสนุนคดีนี้ถูกจับตาว่าอาจนำไปสู่กระบวนการ ปปง.ดำเนินการยึดทรัพย์ หากพบการแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่รัฐหรือการฟอกเงินจากกิจการโรงแรมที่ผิดกฎหมาย