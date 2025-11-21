บุกค้นรีสอร์ตวิวร้อยล้านเมืองกาญจน์! ฉก.ทส.ลุยตรวจ พบสร้างหรูรุกอุทยาน–ซื้อขายเปลี่ยนมือผิดกฎหมาย

กาญจนบุรี - ทีม ฉก.ทส. สนธิกำลังหลายหน่วยบุกตรวจรีสอร์ตริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หลังสืบพบที่ดินสิทธิ ม.64 ถูกนายทุนซื้อไปสร้างเต็นท์กระโจมหรู 44 รายการ ฝ่าฝืน พ.ร.บ.อุทยานฯ ชงดำเนินคดี–เตรียมเพิกถอนสิทธิที่ดิน
วันนี้ (21 พ.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารมว.ทส. นำชุดเฉพาะกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉก.ทส.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หลายหน่วย สนธิกำลังเข้าตรวจค้นรีสอร์ตชื่อดังริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หมู่ 3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี หลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยว่าเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินสิทธิตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 กลายเป็นของนายทุน และนำไปพัฒนาเป็นที่พักหรูให้บริการนักท่องเที่ยว
การตรวจค้นครั้งนี้มี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร นายเทวินทร์ มีทรัพย์ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา และหัวหน้าอุทยานฯ 3 แห่งในพื้นที่ ได้แก่ เอราวัณ–ทองผาภูมิ–เขาแหลม รวมถึงฝ่ายปกครองและตำรวจ สภ.ศรีสวัสดิ์ ร่วมปฏิบัติการ โดยได้นำหมายค้นจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีเข้าตรวจสถานที่
พบสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากลักษณะเป็นเต็นท์กระโจมบนสันเขา มองเห็นวิวอ่างเก็บน้ำแบบพาโนรามา โดยแบ่งเป็นเต็นท์กระโจม 8 หลัง ลานกางเต็นท์ 6 จุด และห้องพักแบบบ้านพักอีกหลายหลัง รวมสิ่งก่อสร้างกว่า 44 รายการ ขณะตรวจพบมีนักท่องเที่ยวใช้บริการอยู่ด้วย โดยพนักงานให้ข้อมูลว่า เป็นลูกจ้างรายวัน รายได้วันละ 300 บาท และโอทีชั่วโมงละ 50 บาท ขณะที่ผู้จัดการและเจ้าของไม่อยู่ในพื้นที่
นายพิพัฒน์ ฉิมพลี หัวหน้าอุทยานเอราวัณ เปิดเผยว่า เจ้าของเดิมคือ “นางมณี (นามสมมุติ)” เคยแจ้งสิทธิครอบครองตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 เพียง 3-3-24 ไร่ แต่ต่อมาในการตรวจปี 2563 พบพื้นที่กลับเพิ่มเป็น 12-1-99 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างหลายรายการ จึงมีคำสั่งให้รื้อถอน แต่กลับยังพบการก่อสร้างเพิ่มเติมในเวลาต่อมา
จนกระทั่งปลายปี 2563 นางมณีให้ปากคำยอมรับว่าได้ขายที่ดินให้ “นายวุธ (นามสมมุติ)” นายทุนมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการครอบครองตาม ม.64 อย่างชัดเจน
ปี 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจซ้ำยังพบการสร้างถนนคอนกรีต กระโจมพัก และจุดชมวิวเพิ่มเติมอีกหลายจุด จึงถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซ้อน ทั้งบุกรุก–ก่อสร้าง–แผ้วถาง–ดำเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ในเขตอุทยานฯ
กระทั่งล่าสุด เจ้าหน้าที่พบหลักฐานโฆษณารีสอร์ตในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ จึงเป็นที่มาของการขอหมายค้นและเข้าตรวจอย่างเป็นทางการในวันนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมรวบรวมหลักฐานส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์ ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19(1) และ 19(6) รวมถึงเสนอเพิกถอนสิทธิการครอบครองที่ดินตาม ม.64 พร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่