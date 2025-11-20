สยองแต่เช้า!น้องชายคลั่งยาป่วยจิตมีดฟันแขนพี่ชายขาดแล้วปีนหนีขึ้นหลังคาบ้าน

อุดรธานี – เหตุสยองแต่เช้า! น้องชายคลั่งยา–ป่วยจิต ใช้มีดสับแขนพี่ชายขาด เจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นการด่วน ขณะที่ตำรวจยังคงตรึงกำลังเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ควบคุมตัว หลังก่อเหตุแล้วถือมีดปีนขึ้นไปนอนบนหลังคา
เช้ามืดวันนี้ (20 พ.ย.) เกิดเหตุสะเทือนขวัญภายในบ้านพักพื้นที่บ้านโนนคาม ต.เชียงพิน อ.เมืองอุดรธานี เมื่อน้องชายคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดและมีประวัติป่วยทางจิต ใช้อาวุธมีดทำร้ายพี่ชายแท้ ๆ จนแขนขาด ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นการด่วน
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุเบื้องต้นคือ นายเปิ้ล อายุประมาณ 40 ปี มีประวัติเป็นผู้ป่วยอาการทางจิต และเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยขณะเกิดเหตุไม่สามารถควบคุมสติ ใช้มีดฟันพี่ชายจนบาดแผลฉกรรจ์ หลังเกิดเหตุได้หลบเข้าไปในห้อง ก่อนตำรวจงานป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนเข้าควบคุมสถานการณ์
อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อเหตุกลับปีนหนีขึ้นไปบนหลังคาบ้าน พร้อมถือมีดอีโต้ด้ามใหญ่ ทำให้การเข้าควบคุมตัวยิ่งยากลำบาก และสร้างความหวาดผวาให้ชาวบ้านในพื้นที่
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรึงกำลังล้อมพื้นที่ พร้อมทีมเจรจาต่อรองพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายเปิ้ลลงจากหลังคาเพื่อเข้ามอบตัว และนำตัวไปสงบสติอารมณ์ โดยสถานการณ์ยังคงตึงเครียด ขณะเดียวกันชาวบ้านยังเฝ้าติดตามเหตุการณ์ด้วยความหวาดกลัว
ความคืบหน้าและอาการของผู้บาดเจ็บจะรายงานให้ทราบต่อไป.