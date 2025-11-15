เกิดเหตุซ้ำซาก!หนุ่มใหญ่หลอนคลั่งยาบ้าใช้ปืนยิงผญบ.-อส.บาดเจ็บ

เลย-อีกแล้วเกิดเหตุซ้ำซาก หนุ่มใหญ่ อายุ 33 ปี ติดยาบ้าหนักจนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ก่อเหตุใช้ปืนยิงผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บ ขณะเจ้าหน้าที่ อส.เข้าระงับเหตุและจะควบคุมตัว ยังถูกชายขี้ยารายนี้ยิงปืนใส่จนได้รับบาดเจ็บต้องส่งรักษาตัวโรงพยาบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 21.40 น.ของคืนที่ผ่านมา( 14 พ.ย.) ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ นามคุณ พนักงานสอบสวน สภ.เชียงคาน จ.เลย รับแจ้ง จากผู้ใหญ่บ้าน บ้านหินตั้ง ม.3 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย ถูกยิงจากชายในหมู่บ้านที่ติดเสพยาเสพติด จนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ขณะเข้าระงับเหตุ ใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ ขณะลูกบ้านเห็นเหตุการณ์ได้เข้าช่วยเหลือ และนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล ส่วนชายคลุ้มคลั่งยังคงอาละวาดขอให้ตำรวจช่วยระงับเหตุ
หลังรับแจ้งจึงได้รายงานให้ พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผกก.สภ.เชียงคาน ผู้บังคับบัญชาให้ทราบ และได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ไปที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมสถานการณ์
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บคือ นายศักดิ์ ดวงศรี อายุ 49 ปี เป็นผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย ถูกยิงเข้าที่บริเวณต้นคอ ด้วยกระสุนไม่ทราบขนาด อยู่ระหว่างทำการรักษาที่ รพ.เชียงคาน เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายศักดิ์นรินทร์ ใจเอื้อ อายุ 33 ปี เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ ได้ใช้อาวุธปืนแก็ปยาว ยิงลงมาจากบริเวณชั้น2 ของบ้านพักของตนเอง จากนั้นผู้ก่อเหตุขังตัวเอง พร้อมอาวุธปืนไว้ที่ห้องพักภายในบ้าน
เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดล้อมบริเวณบ้านไว้ และเกลี่ยกล่อมเจรจาให้มอบตัว ต่อมาผู้ก่อเหตุหรือนายศักดิ์นรินทร์ ได้เดินลงมาจากชั้น2 ของบ้านลงมาชั้น1 เพื่อจะดื่มน้ำ ในขณะกำลังลงมาดื่มน้ำชั้นล่าง ได้พบเห็นเจ้าหน้าที่ อส.ที่ทำการดักซุ่มอยู่ ผู้ก่อเหตุเห็นจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เข้าตามลำตัว เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่.อส. ทราบชื่อ นายทินภัทร สารมะโน อายุ 25 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมยึดอาวุธบินที่ใช้ใช้ในการก่อเหตุ และได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนคนเจ็บส่งเข้ารักษาตัวที่ รพ.เชียงคาน และได้ส่งมามารักาที่โรงพยาบาลเลย