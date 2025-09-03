ตร.มุกดาหารรวบตัวแก๊งเงินกู้นอกระบบ หลังลูกหนี้โพสต์ถูกข่มขู่ทวงหนี้

มุกดาหาร- ตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร รวบนายทุนเงินกู้นอกระบบได้แล้ว หลังภาพข่าวชาวบ้านร้องถูกลูกน้องเจ้าหนี้รายนี้ข่มขู่ ยิงปืนทวงหนี้ผ่านโซเซียล เผยเป็นเหตุเกิดขึ้นเมื่อปี 67ส่วนลูกสมุนออกจากพื้นที่มุกดาหารไปแล้ว
วันนี้(3ก.ย.)เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร พล.ต.ต.ไพโรจน์ ไทยพุทรา ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร และพ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บำรุง รอง ผบก.ภ.จว มุกดาหาร ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ประยุทธ์ เรือนทองคำ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร และ พ.ต.อ.วิจิตร บุญวรรณ ผกก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร พ.ต.ท.ฉัตรมงคล บุญกลาง รอง ผกก.สืบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ดำเนินการสืบสวนติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาด โดยชุดสืบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร และชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
จากการสอบถามข้อมูลจากผู้เสียหาย ทราบว่าคลิปดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ค.2567 และได้ให้ข้อมูลว่าการทวงหนี้ดังกล่าว เกิดจากการที่ตนได้กู้เงินกับ นายทักษ์ดนัย หรือเล้ง ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ สภ.เมืองมุกดาหาร จึงได้สืบสวนจนทราบที่อยู่ของนายเล้ง และได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเช่า เลขที่ 14/1 ช.ตาดแคน14 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ซึ่งนายทักษ์ดนัย เป็นผู้เช่าอาศัย
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พบบัตรโฆษณาให้กู้เงิน จึงได้จับกุมนายทักษดนัยในความผิดฐาน ประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมของกลาง ก่อนนำตัวนายทักษ์ดนัย หรือเล้ง ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนผู้ก่อเหตุ ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าเป็นลูกน้องของนายเล้ง ชื่อนายฟลุ๊ค และนายหนุ่ม ซึ่งได้นำเอาปืนแก็ป แบบแก็ปวง(ปืนเด็กเล่น) มากระทำลักษณะตามที่ปรากฏตามคลิป จากการสืบสวนทราบว่าปัจจุบันทั้งสองคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้ว
ทั้งนี้ทาง สภ.เมืองมุกดาหาร จะได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวมาดำเนินคดีในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไป..