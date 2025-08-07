สืบสวนภาค 2 นำหมายศาลบุกจับนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ 60 ต่อเดือน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สืบสวนภาค 2 บุกจับนายทุนเงินกู้นอกระบบ เรียกเก็บดอกเบี้ยโหดร้อยละ 60 ต่อเดือน กลุ่มลูกค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย และพนักงานตามสถานบันเทิงในเมืองพัทยา
เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ ( 7 ส.ค.) พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 99/714 ม.10 ซอยเขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตามหมายค้นศาลจังหวัดพัทยา เลขที่ 168/2568 หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มนายทุนลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบ เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงเกินกฎหมายกำหนด และมีพฤติกรรมข่มขู่ลูกหนี้
พบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านชั้นเดียว เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา มี นายณัฐพงษ์ อายุ 38 ปี ชาวจันทบุรี แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านและให้ความร่วมมือในการตรวจค้น จากการตรวจสอบภายในบ้าน เจ้าหน้าที่พบเอกสารสัญญาเงินกู้นอกระบบจำนวนมาก และยังพบนามบัตรปล่อยเงินกู้ไว้ใต้เตียง
จากการสอบสวน นายณัฐพงษ์ ยอมรับว่าเป็นผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบจริง โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ต่อเดือน (ดอกลอย) เช่น กู้เงิน 100 บาท เสียดอกเบี้ยวันละ 2 บาท หรือกู้ 10,000 บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ 200 บาท โดยปล่อยกู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย และพนักงานตามสถานบันเทิง เช่น ร้านอาหารและบาร์ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี และดำเนินกิจการมาประมาณ 5-6 เดือน ยอดเงินที่ปล่อยกู้ต่อรายอยู่ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท
หลังสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว นายณัฐพงษ์ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินคดีในข้อหาให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลังจากนี้จะได้ขยายผลสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการกับเครือข่ายเงินกู้นอกระบบในพื้นที่ต่อไป.