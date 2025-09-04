ชาวบ้านช่วยรุมน่วม!จับแฝดนรกเมาคลั่งอาละวาด ร่วมทำร้าย-ฟันหัวรอง สว.ตาคลี เลือดอาบ

นครสวรรค์ – แฝดนรกเมาคลั่งอาละวาดใส่คนไปทั่ว พอรอง สว.สภ.ตาคลี เข้าห้ามปราม-ไล่ให้กลับบ้าน พากันรุมทำร้ายไม่พอ ยังคว้ามีดพร้ายาวเฟื้อยฟันหัวนายตำรวจจนเลือดอาบบาดเจ็บ ก่อนประสานชุดสืบ-ชาวบ้านช่วยจับจนน่วมทั้งคู่
วันนี้(4 ก.ย.68) เกิดเหตุ ร.ต.อ.ไพรัช นรไทย ตำแหน่ง รอง สวป. สภ.ตาคลี นครสวรรค์ ประจำตู้สายตรวจตำบลหนองหม้อ ตำรวจในสังกัด ถูกชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดพร้าด้ามยาวทำร้าย ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ มีแผลถลอก และฟกช้ำไปทั่วร่างกาย ถูกนำตัวส่งไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนร้าย ทราบว่ามี 2 คน เป็นพี่น้องฝาแฝด ทราบชื่อต่อมาคือ นายจักรีและนายจักกริน อายุ 36 ปี ตำรวจชุดสืบสวนติดตามจับกุมตัวนายจักรี แฝดผู้พี่ไปสอบสวนยังโรงพัก ก่อนจะควบคุมตัวนายจักกริน แฝดผู้น้อง ส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล เนื่องจากถูกกลุ่มชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ขณะล้อมจับ มาช่วยกันรุมยำจนได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหัก
จากการสอบถาม ร.ต.อ.ไพรัช นรไทย รอง สวป.สภ.ตาคลี นายตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ให้ข้อมูลว่า ช่วงเช้า ขณะที่อยู่ประจำตู้สายตรวจ ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบเห็นนายจักรีและนายจักกริน คู่พี่น้องฝาแฝด ซึ่งกำลังมีอาการคลุ้มคลั่ง พยายามจะไปทำร้ายผู้คน ตนจึงได้รีบไปยังจุดเกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง เมื่อไปถึง ก็พบตัวทั้งคู่กำลังนั่งพูดคุยกัน ตนเลยเข้าไปคุย และพยายามไล่ทั้งคู่ให้กลับบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวาย แต่กลับถูกนายจักกริน แฝดผู้น้อง เดินปรี่เข้ามาชกต่อยก่อนที่นายจักรี จะใช้อาวุธมีดพร้าด้ามยาว เข้ามาผสมโรง รุมทำร้ายอย่างชุลมุน จนตนบาดเจ็บน่วมไปทั่วทั้งตัว
“ยอมรับว่าพลาดที่ไปคนเดียว จึงทำให้ถูกรุมทำร้าย แต่โชคดีที่มีชาวบ้านผ่านมาเห็น จึงได้เข้าห้ามปรามผู้ก่อเหตุ จนยอมปล่อยตนแล้วก็หลบหนีไป ตนจึงได้รีบวิทยุแจ้งขอสนับสนุนกำลังตำรวจชุดสืบสวน และสายตรวจ ให้ติดตามไปจับกุมได้ทั้งคู่” ร.ต.อ.ไพรัช กล่าว
เบื้องต้นมีรายงานว่า จากการตรวจสอบ นายจักรีและนายจักกริน มีประวัติเสพยาเสพติด โดยเฉพาะนายจักรี มักจะมีอาการคลุ้มคลั่งหลังจากเสพอยู่บ่อยคลั่ง ส่วนเช้าวันเกิดเหตุ ทราบว่า ทั้งคู่ซื้อยาบ้ามาเสพ 3 เม็ด ก่อนจะเดินอาละวาดใส่ชาวบ้าน และก่อเหตุทำร้ายตำรวจจนถูกล้อมจับ ซึ่งขณะนี้ ตำรวจยังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำในการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.