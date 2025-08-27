กกล.บูรพาแจง เขมรยอมปลดธงชาติที่บ้านหนองจานออกแล้ว หลังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

กกล.บูรพาชี้แจง เรื่องการปักธงกัมพูชาที่บ้านหนองจานเป็นการสร้างคอนเทนต์ และสั่งให้เอาออกแล้ว
วันนี้ (27 ส.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 (ศปก.ทภ.1) โดยกองกำลังบูรพา ชี้แจงภาพที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 68 ว่าประชาชนกัมพูชาได้นำธงชาติกัมพูชามาปักเสาธงหน้าแนวลวดหนามพื้นที่บ้านหนองจานนั้น ปัจจุบัน (27 ส.ค. 68) จากการตรวจสอบพบว่าประชาชนกัมพูชาได้นำธงดังกล่าวออกไป และทหารกัมพูชาได้ห้ามปรามการกระทำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อลงสื่อออนไลน์ และนำลงไปเรียบร้อยแล้ว