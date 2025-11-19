xs
(คลิป) พบแล้ว! ยาย 61ปีโคราชหาเห็ดหลงป่าทับลาน จนท.ระดมหาข้ามคืน เผยรอดตายปีนขึ้นนอนบนต้นไม้หนีสัตว์ป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- พบตัวแล้ว ยาย 61ปีชาวโคราช หาเห็ดหลงป่าทับลาน อ.เสิงสาง ปลอดภัยดีหลังจนท.ระดมกำลังตามหาข้ามวันข้ามคืน เผยรอดตายปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้หนีสัตว์ป่ากระทั่งรุ่งเช้าจึงลงจากต้นไม้พยายามเดินหาทางออกจนถึงจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ ก่อนโทร.บอกลูกชายให้ติดต่อจนท.มารับ พบห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯหลงป่าไปไกลกว่า 8 กิโลฯ



วันนี้ ( 19 พ.ย.68) จากกรณีที่ นางศิริลักษณ์ บุญพามี อายุ 61 ปี ชาวบ้านโนนสมบูรณ์ ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ที่เกิดพลัดหลงป่าด้านหลังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ ทล.12 ท้ายบ้านซับสะเดา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หลังจากเดินทางเข้าไปหาเก็บเห็ดป่าตั้งแต่เมื่อช่วงสายวันที่ 18 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า ผู้นำชุมชนชาวบ้านจิตอาสาและบรรดาญาติๆ ต้องระดมกำลังกันกว่า 50 คนออกปูพรมค้นหากันมาข้ามคืนข้ามวัน กระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. วันนี้ ทางผู้พลัดหลงมีสัญญาณโทรศัพท์และได้โทร.ติดต่อกลับญาติได้ พร้อมบอกจุดพิกัดที่อยู่ โดยการสังเกตลักษณะภูมิประเทศ


เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังค้นหาในจุดที่คาดว่าผู้พลัดหลงรออยู่ กระทั่งเวลาประมาณ 10.20 น. เจ้าหน้าที่จึงไปพบตัวอยู่กลางป่าห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ทล.12 ซับสะเดา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่จึงนำตัวกลับมาส่งให้กับญาติ ท่ามกลางความดีใจของบรรดาญาติพี่น้องที่พากันโผเข้ากอดรับขวัญทันทีที่ได้พบหน้ากัน


จากการสอบถามนางศิริลักษณ์ เล่าว่า ตนมีอาชีพค้าขายอยู่ที่จังหวัดระยอง แต่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ช่วงนี้กลับบ้านมาเกี่ยวข้าวแล้วมีเวลาว่าง จึงำแหาเห็ดป่ากับเพื่อนๆ วันที่พัดหลงตัวเองตั้งใจมองหาเห็ดจนไม่ได้สังเกตว่าเพื่อนๆหายไปทิศทางไหน จึงเดินตามหาเรื่อยไปจนหลงป่า พอถึงช่วงค่ำตนอาศัยแสงไฟฉายที่นับติดตัวไปด้วยปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ ก่อนได้ยินเสียงสัตว์ป่าขนาดใหญ่พากันกัดกินหญ้าอยู่ภายในทุ่งหญ้าด้านล่าง จึงตัดสินใจปิดไฟนอนอยู่บนนั้นทั้งคืนกระทั่งรุ่งเช้าจึงได้ลงจากต้นไม้และพยายามเดินหาทางออก กระทั่งถึงจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ จึงได้โทร.บอกลูกชายให้ติดต่อหาคนมารับตรงจุดบริเวณดังกล่าวในที่สุด


ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ให้นางศิริลักษณ์ นั่งพักผ่อนดูอาการ เมื่อเห็นว่าเป็นปกติดี ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง จึงนำตัวมาทำประวัติและตักเตือน ก่อนให้ญาตินำตัวกลับบ้านไปได้ในที่สุด



