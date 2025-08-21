(คลิป)ชอบมาแต่เด็ก! ชาวครบุรีมอบ“บักผีผ่วน”ให้“แม่ทัพกุ้ง” ปลื้มผลไม้ป่าของโปรด ชวนอนุรักษ์

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ชาวบ้านครบุรี โคราช มอบ “บักผีผ่วน” ให้ “บิ๊กกุ้ง” แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นกำลังใจ “แม่ทัพกุ้ง” ปลื้มผลไม้ป่าของโปรด บอกชอบมาตั้งแต่เด็ก ชวนร่วมกันอนุรักษ์ผลไม้ไทยโบราณ
วันนี้ (21 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรรลบ อำรุง ผู้ใหญ่บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 11 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พร้อมทีมงานชาวบ้านคนติดป่าครบุรี พากันออกหาเก็บลูกนมวัว หรือ “บักผีผ่วน” ผลไม้ป่า ที่เกิดขึ้นตามป่าธรรมชาติท้ายหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับพล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2)
หลังจากทราบว่าแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นคนอีสาน ที่ชื่นชอบผลไม้ป่าตามฤดูกาลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ “บักผีผ่วน” ซึ่งเป็นผลไม้ป่าที่มีลักษณะคล้ายลูกตำลึง แต่อยู่รวมกันเป็นพวง มีเปรี้ยวอมหวาน ผลสุกจะมีสีเหลือง ไปจนถึงสีแดง สวยงามสดใส นิยมนำมาจิ้มพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานคล้ายกับเสาวรส
หลังจากที่ชาวบ้านคนติดป่า ได้เข้าป่าเกือบ 1 วันเต็ม ด้วยความตั้งใจและเต็มใจ หา “บักผีผ่วน” ที่สุกพร้อมรับประทาน มาได้ประมาณ 2 กิโลกรัม ก็พากันนำไปส่งมอบให้กับ นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อนำไปส่งต่อให้กับแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมกับมีอินทผลัมทานสด จากไร่ดังใหม่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำมาฝากพร้อมกับคำกล่าวให้กำลังใจ ให้ แม่ทัพภาคที่ 2 ที่นำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยมาอย่างเข้มแข็ง
นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า พลโทบุญสิน พาดกลาง เป็นลูกอีสานขนานแท้ เกิดที่จังหวัดอุดรธานี และมักชอบพูดคุยนึกถึงเรื่องต่างๆ ในวัยเด็ก ที่ได้ใช้ชีวิตในชนบท หาอยู่หากินแบบพื้นบ้าน และชื่นชอบผลไม้ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะลูก “ตะขบป่า” และ “บักผีผ่วน” จะชื่นชอบเป็นพิเศษ ซึ่งยืนยันว่าจะส่งมอบให้ถึงมือแม่ทัพภาคที่ 2 อย่างแน่นอน
จากนั้นไม่นาน “บักผีผ่วน” จากชาวบ้าน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ก็ได้ถึงมือ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และยังได้อัดคลิปโชว์บักผีผ่วน บอกว่าชอบมากตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก พร้อมกับแสดงความขอบคุณน้ำใจชาวอ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และเชิญชวนให้คนไทยมาช่วยกันอนุรักษ์ผลไม้ไทยโบราณ