“บักผีผ่วน”ผลไม้ป่าหายาก เริ่มติดลูกแล้วหลังฝนตกชุก ชาวบ้านหาเก็บไม่พอขาย เผยมีสรรพคุณทางยาเพียบ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – “บักผีผ่วน” ผลไม้ป่าหายาก เริ่มติดลูกแล้วหลังฝนตกชุก ชาวบ้านหาเก็บไม่พอขาย ออกผลให้เก็บแค่ 1 เดือนเท่านั้น เผยมีสรรพคุณทางยาเพียบ ทั้ง แก้ไข้ แก้ผดผื่นคัน ช่วยบำรุงน้ำนม
วันนี้ (18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงฤดูฝนปีนี้เริ่มมีผลไม้ป่าที่หายากหลากหลายชนิด กำลังติดดอกออกผลกันเป็นจำนวนมาก โดยในป่าท้ายหมู่บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 11 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ผลไม้ป่าพื้นบ้านที่หาได้ยาก อย่างเช่น ต้นนมวัว หรือ บางพื้นที่เรียกว่า “บักผีผ่วน” กำลังออกลูก สร้างสีสันแสดแดงซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆ ของผืนป่าแห่งนี้ ชาวบ้านบางคนเริ่มพากันออกไปหาเก็บมารับประทาน และจำหน่ายสร้างรายได้เสริมกันบ้างแล้ว ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้บ้าง หาได้เท่าไหร่ก็ถูกซื้อไปจนหมด เพียงแต่ไม่ค่อยจะคุ้ม เพราะต้องตระเวนหากันในป่าและหาได้ยาก จึงมีบักผีผ่วนมาขายน้อย
โดยนายหมึก ห่ามผักแว่น อายุ 82 ปี ชาวบ้านซับเจริญ บอกว่า บักผีผ่วน หรือที่ชาวบ้านแถบนี้เรียกกันว่า ลูกนมวัว นั้น เป็นไม้ป่าที่หาได้ยากแล้วในพื้นที่ จะพบเห็นได้บ้างตามป่าหลังหมู่บ้านที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ ส่วนใหญ่จะนิยมนำมากินเล่น จิ้มกับพริกเกลือ เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่คงแทบไม่เคยรู้จักแล้วในตอนนี้ ซึ่งช่วงเวลาการติดลูกจะอยู่ในช่วงหน้าฝนเท่านั้น แต่ละปีจะพบเห็นและได้เก็บกินเพียงช่วงเดียวเท่านั้น
สำหรับ “บักผีผ่วน” หรือ ลูกนมวัว เป็นไม้พุ่มเลื้อย ต้นไม่ใหญ่มากนัก สูงประมาณ 4 – 5 เมตร ชอบเลื้อยไปเกาะกับต้นไม้อื่นๆ ทั่วไป จะออกลูกเป็นพวงช่อ ขนาดลูกเท่าๆ กับลูกตำลึง มีลูกประมาณ 4 – 10 ลูกต่อพวงลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว ตอนดิบจะมีสีเขียวอ่อน เริ่มแก่ห่ามจะออกสีเหลืองส้ม เมื่อสุกแล้วจะมีสีแดงเข้มสวยงาม มีกลิ่นหอมเฉพาะ เปลือกจะมัน สีสันสดใส มีเมล็ดภายในประมาณ 10 – 20 เมล็ด มีรสเปรี้ยวอมหวาน
ผลสุกนิยมนำไปจิ้มพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานคล้ายกับเสาวรส มีสรรพคุณทางยามากมาย อาทิ แก่นนำไปต้มน้ำดื่ม แก้ไข้สลับ-ไข้ซ้ำที่เกิดจากการกินของแสลง , รากใช้แก้ผอมแห้งแรงน้อยสำหรับสตรีอยู่ไฟไม่ได้หลังคลอด และช่วยบำรุงน้ำนม , ผลอ่อนตำผสมน้ำทาแก้ผดผื่นคัน เป็นต้น แต่จะมีให้เห็นความสวยงามและลิ้มลองได้เพียงแค่ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น คือตั้งแต่กลางเดือนกันยายนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเท่านั้น ส่วนใหญ่จะชอบขึ้นตามริมห้วยหรือที่มีความชื้นสูง