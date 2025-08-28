เดินทางสะดวก!ทช.ยกระดับปรับปรุงชั้นทางถนนสาย นม.4040 "บ้านโคกใบบัว" นครราชสีมา เสร็จแล้ว

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับมาตรฐานปรับปรุงชั้นทาง ถนนสาย นม.4040 แยก ทล.2365 - บ้านโคกใบบัว อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กว่า 4 กม. เสร็จแล้ว หนุนเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งพืชผล สะดวก
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.4040 แยก ทล.2365 - บ้านโคกใบบัว อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว โดยถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและแหล่งเกษตรกรรม เชื่อมต่อสถานที่ราชการและเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสภาพถนนเดิมบางช่วงชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานประกอบกับมีปริมาณการจราจรมากกว่า 3,600 คัน/วัน โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านเป็นประจำ
ทช. จึงมีความจำเป็นต้องขยายความกว้างและปรับปรุงโครงสร้างทางให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น โดย ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจรและปรับปรุงชั้นพื้นทาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รวมระยะทางดำเนินการ 4.082 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณรวม 37.920 ล้านบาท โดยแบ่งลักษณะการก่อสร้าง ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กม.ที่ 4+425 ถึง กม.ที่ 5+550 ระยะทาง 1.125 กิโลเมตร
- ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ กม.ที่ 7+935 ถึง กม.ที่ 9+500 ระยะทาง 1.565 กิโลเมตร
- ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ กม.ที่ 10+062 ถึง กม.ที่ 11+375 ระยะทาง 1.313 กิโลเมตร พร้อมขยายความกว้างของถนนเดิม จาก 8.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร
- ช่วงที่ 4 ตั้งแต่ กม.ที่ 11+850 ถึง 11+929 ระยะทาง 0.079 กิโลเมตร
ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนลำแซะ ที่สามารถชมวิวธรรมชาติ และสะพานไม้ 100 ปี ที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาสวยงามเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และยกระดับมาตรฐานชั้นทาง เพื่อรองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น